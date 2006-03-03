آيت الله تسخيري در گفتگو با "مهر" : عملكرد رسانه ها در انعكاس واكنشهاي ايران به توهينها ضعيف است/ تشكيل شوراي رسانه ها راهكاري براي ساماندهي فعاليت آنها در شرايط خاص است

آيت الله محمد علي تسخيري دبير كل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي در گفتگو با خبرنگار "مهر" با اشاره به عملكرد ضعيف رسانه ها در انعكاس فعاليتها و واكنشهاي ايران به توهينهاي صورت گرفته، گفت: متأسفانه رسانه هاي جهان اسلام و البته ايران، در اين موارد بسيار ضعيف عمل مي كنند كه نتيجه آن نيز احساس حضور و فعاليت كمرنگ ايران و ايرانيان در ارتباط با مسائلي چون توهين به مقدسات اسلامي است .

وي با يادآوري اينكه تشكيل شوراي هماهنگي رسانه ها، راهكاري براي ساماندهي و هدايت فعاليتها و حركتهاي رسانه اي در شرايط خاص است، تصريح كرد: اين شورا بستري را فراهم مي آورد تا اقدامات و تحركات ايران در موقعيتهاي مختلف، با هماهنگي و انسجام، به خوبي و شايستگي منعكس و به اطلاع جهانيان برسد .

آيت الله تسخيري با تأكيد بر اينكه مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي در عرصه فعاليتهاي فكري و هماهنگي تاكنون اقدامات بسياري داشته و خواهد داشت، افزود: اين مجمع نمي تواند فعاليتها و اقدامات مالي داشته باشد اما بي ترديد تشكيل يك مجمع بزرگ با عضويت مجامع مختلف، راهكاري براي تقويت فعاليتها و ساماندهي آنها است.

وي يادآور شد: در پي اهانتهاي كه از سوي دشمنان به دين اسلام و مقدسات مسلمانان وارد شده، مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي فعاليتهاي متعددي داشته است .

وي ارسال نامه براي بيش از 50 شخصيت و عالم ديني جهان، مذاكره با شيخ الازهر و دبير كل سازمان كنفرانس اسلامي را از جمله اين اقدامات اعلام كرد كه به واسطه آنها علاوه بر محكوميت اقدامات انجام شده، ضرورت حفظ وحدت مسلمانان و عدم تفرقه مورد تأكيد قرار گرفته است .

آيت الله تسخيري تصريح كرد: در شرايط فعلي، براي خنثي كردن توطئه هاي دشمنان حفظ وحدت جهان اسلام است، در واقع نمي بايست به تحريكات تفرقه آميز دشمنان پاسخ مثبت داد .

وي با تأكيد بر اينكه مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي براي حفظ آرامش و پايه گذاري احترام به ايدان، فعاليتهاي فرهنگي خود را به طور مستمر ادامه مي دهد، افزود: در همين ارتباط نشستها و اجلاسهاي متعددي را براي آينده پيش بيني كرده ايم كه به واسطه آنها زمينه و بستر مناسب براي معرفي دين اسلام و برقراري صلح و آرامش و همچنين نزديكي بين اديان را فراهم خواهيم كرد .