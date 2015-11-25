فرهنگ نادرست پشت میز نشینی در آذربایجان غربی اصلاح شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا تقی زاده ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه اشتغال استان با بیان اینکه یکی از مهمترین معضلات آذربایجان غربی در حوزه ایجاد اشتغال را عدم تمایل جوانان و خانواده های آنها به اشتغال در کارهای غیر اداری عنوان کرد و گفت: بسیاری از افرادی که برای کارهای غیر اداری معرفی شده اند، از پذیرش شغل امتناع کرده و خواستار پشت میز نشینی بوده اند که این امر فرهنگ نادرستی است که باید اصلاح شود.

وی با اشاره به اینکه تا پایان تابستان امسال نرخ بیکاری در استان ۱۱ درصد بوده است ادامه داد: میزان بیکاری موجود استان در بهار امسال ۱۰.۷ و در تابستان سال جاری ۱۱ درصد ثبت شده که در بهار یک دهم درصد کمتر از میانگین کشوری و در تابستان نیز یک دهم درصد بیشتر از میانگین کشوری بوده است.

تقی زاده با اعلام اینکه تا پایان سال گذشته ۲۰۳ هزار نفر بیمه شده اجباری در آذربایجان غربی داشتیم که حدود ۵.۷ درصد بیشتر از سال ۹۲ بود گفت: در سال گذشته در مجموع نزدیک به ۱۸ هزار نفر در آذربایجان غربی دارای شغل پایدار شده اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی با بیان اینکه این استان از لحاظ اشتغال ایجاد شده در سال گذشته رتبه یازدهم کشوری را به خود اختصاص داده است افزود: برخی افراد حتی برای سه شغل متفاوت معرفی شده اند ولی به دلیل اینکه این فرصت های شغلی اداری نبودند، حضور نیافتند.

وی با اشاره به فعالیت مناسب ۴۱ موسسه کاریابی دارای مجوز در آذربایجان غربی اضافه کرد: در هفت ماه امسال هشت هزار و ۴۲۸ نفر جویای کار به این مراکز مراجعه کرده اند که از این تعداد هفت هزار و ۳۷۲ نفر به بنگاههای مختلف اقتصادی معرفی شده و سه هزار و ۱۳۹ نفر به کار مشغول شده اند.

در این جلسه مدیران بخش های مرتبط به بیان وضعیت اشتغال زایی نهادهای متبوع خود پرداختند.