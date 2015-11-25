استاندار قزوین درگذشت برادر آیت الله باریک بین را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری، فریدون همتی با صدور پیام تسلیتی درگذشت اخوی آیت الله باریک بین نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری و نماینده پیشین ولی فقیه در استان را به ایشان تسلیت گفت.

در پیام تسلیت استاندار قزوین آمده است: حضرت آیت الله باریک بین (زید عزه)، نماینده محترم مردم استان در مجلس خبرگان رهبری، احتراماً، خبر در گذشت اخوی بزرگوارتان موجب تاثر و تألم گردید، اینجانب ضمن عرض تسلیت و تعزیت به محضر حضرتعالی از خداوند متعال برای آن مرحوم علودرجات و برای بازماندگان صبر جمیل خواستارم.