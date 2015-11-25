واحدهای تولیدی آذربایجان غربی مشکل سرمایه در گردش دارند

به گزارش خبرنگار مهر، تقی کهوریان در جلسه کارگروه اشتغال استان با بیان اینکه از بانک های استان انتظار داریم که بیش از پیش همراهی لازم را در این حوزه داشته باشند افزود: برای حلی مشکل بیکاری به جای راه اندازی واحدهای تولیدی جدید واحدهای راکد باید فعال شوند.
وی با بیان اینکه اگر بتوان واحدهای تولیدی استان را فعال کرد، ۱۸ هزار فرصت شغلی از دست رفته دوباره احیا میشود اظهار داشت: متاسفانه هم اکنون محوریترین مشکل جوانان، اشتغال است و باید در این زمینه ظرفیتهای جدیدی در تمامی بخشها ایجاد شود.
کهوریان افزود: متاسفانه مشکل اصلی در این زمینه مشکل سرمایه در گردش واحدها بوده و امیدواریم با تصمیمات صحیح در سطح کلان، اشتغال از دست رفته واحدها و طرحهایی که در بخش صنعت و معدن آذربایجان غربی وجود دارد عملیاتی شود.
وی ادامه داد: امسال کارگروه اشتغال آذربایجان غربی تشکیل نشده چون هدف رسیدگی بر واحدهایی بود که غیرفعال و نیمه فعال شدهاند و در صدد هستیم سرمایهگذاریهای انجام شده را احیاء کرده و تا آن موقع طرح جدیدی را آغاز نکنیم.
صنایع فرآوری سنگ در آذربایجان غربی راه اندازی می شود
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی نیز در این جلسه اظهار داشت: هماکنون در استان آذربایجان غربی فرآوری سنگ و سنگتراشی آغاز بهکار کرده و با سرمایهای بالغ بر ۱۰ میلیون تومان میتوان این اشتغال را ایجاد کرد بنابر این باید به جذب سرمایهگذار همت کرد.
جعفرصادق اسکندری افزود: در استان قم و خراسانرضوی این کار به خوبی انجام میشود و آذربایجان غربی با تشکیل کلاسهای آموزشی این کار را آغاز کرده و حتی افراد تحصیل کرده هم به آموزش آن رغبت نشان دادهاند.
وی با بیان اینکه فرآوریهای سنگی و سنگتراشی همانند فرش و صنایع دستی میتواند در این استان دنبال شود افزود: در حال حاضر درخواست ایجاد رشته کاردانی سنگتراشی در دانشگاههای استان داده شده است.
در این جلسه مدیران بخش های مرتبط به بیان وضعیت اشتغال زایی نهادهای متبوع خود پرداختند.
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