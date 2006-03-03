95 درصد دارو فروشان ناصر خسرو دلالان دارو هستند/ جمع آوري داروهاي تقلبي بايد مستمر باشد

دكتر مجيد ابهري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: 80 درصد داروهاي موجود در ناصر خسرو تقلبي است كه در دخمه ها و از مواد غير بهداشتي و خطرناك توليد و به وسيله دستگاههاي خاص ، تاريخ آن تغيير و به روز مي شود.

وي گفت: در حال حاضر علاوه بر خريد و فروش داروهاي تقلبي ، شاهد فروش انواع مواد مخدر و مواد محترقه هستيم كه برخورد با آن بايد ريشه اي و اصولي باشد.

ابهري افزود: هم اكنون 95 درصد افرادي كه در ناصر خسرو به خريد و فروش داروهاي تقلبي مبادرت مي كنند دلالان دارويي هستند و چهرهاي اصلي در جلوي صحنه قرار ندارد. اين در حالي است كه نيروي انتظامي فقط اقدام به دستگيري افراد خرده پا مي كند و عوامل اصلي همواره پنهان باقي مي مانند.

وي تصريح كرد: جمع آوري فروشندگان داروهاي تقلبي به صورت مقطعي به طور حتم باعث گستاخ شدن عوامل خريد و فروش خواهد شد. همچنين برخورد با اين موضوع را فقط نمي توان به نيروي انتظامي واگذار كرد ، بلكه ساير دستگاههاي امنيتي و قضائي نيز بايد وارد عمل شوند.

استاد دانشگاه تهران خاطر نشان كرد: جمع آوري روزانه 700 الي 800 نفر خرده پا و دلال دارو كه جزء عوامل اصلي اين موضوع نيستند ، به طور حتم در حل اين معضل كارساز نخواهد بود. بلكه بايد با استقرار بازرسان لباس سخصي و يافتن مراكز توليد ، مانع از فعاليت افراد سودجو شد.



