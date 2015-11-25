بررسی سودهای بانکی در «توقف ممنوع»/ به «جزیره گنج» بروید

به گزارش خبرگزاری مهر، امشب چهارم آذرماه برنامه «توقف ممنوع» با حضور کارشناسان و با موضوع بررسی سودهای بانکی روی آنتن شبکه پنج سیما می رود.

طهماسب مظاهری که در دولت های گذشته سکان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را برعهده داشته است مهمان برنامه امشب خواهد بود تا با محمد دلاوری مجری برنامه به بحث و گفتگو بپردازند.

«توقف ممنوع» برنامه ای چالشی در حوزه اقتصاد و فرهنگ اقتصادی است که با تولید آیتم‌های مختلف بنا دارد در چهارمین قسمت به موضوع «مصرف و مصرف گرایی از تهران تا واشنگتن» بپردازد.

اجرای این برنامه را محمد دلاوری و تهیه کنندگی آن را پیام تیرانداز بر عهده دارد که امشب ساعت ۲۱:۱۵ روی آنتن شبکه پنج می رود.

مجموعه دو قسمتی «جزیره گنج» در شبکه نمایش

«جزیره گنج» نوشته رابرت لوئیس استیونسون، داستان لانگ جان سیلور و حرص او به گنج از جمله داستان های مشهوری است که صدها اقتباس سینمایی و تلویزیونی از آن صورت گرفته است.

مجموعه دو قسمتی «جزیره گنج» محصول ۲۰۱۲ ایرلند، از اقتباس های جدید این داستان است که از حضور بازیگران شناخته شده ای چون الیجا وود و دونالد سوثرلند بهره برده است.

داستان «جزیره گنج» در مورد جیم هاوکینز جوان است که با یافتن یک نقشه گنج با گروهی عازم دریا می شود. او در این راه با لانگ جان سیلور طماع و گروه دزدان دریایی او رو به رو می شود. استیو بارون کارگردانی این مجموعه دو قسمتی را بر عهده داشته است. «جزیره گنج» در سال ۲۰۱۲ نامزد چهار جایزه بین المللی از جمله دو جایزه امی برای طراحی لباس و تدوین بود.

مجموعه «جزیره گنج» در دو قسمت و از روز جمعه و شنبه ۶ و ۷ آذر ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش خواهد شد و روز بعد ساعت ۵:۳۰ بامداد و ۱۲ تکرار خواهد شد.