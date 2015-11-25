سرمایه گذاری باید توام با حفظ منابع طبیعی مورد توجه مسئولان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی سعادت ظهر چهارشنبه در دیدار با مدیران اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی افزود: انفال و عرصه های ملی، مهمترین سرمایه کشور و استان است و در راستای تحقق پیشرفت و توسعه منطقه باید با یک باور عمیق قلبی به این نعمت های خدادادی توجه شود تا بتوانیم زمینه حل مشکلات این بخش را فراهم کنیم.

وی با اشاره به توجه ویژه مقام معظم رهبری به منابع طبیعی و ظرفیت های آن در کشور اضافه کرد: امیدواریم مسئولان این حوزه و کارشناسان، برنامه ریزی مدونی را در این بخش برای نیل به موارد مد نظر مقام معظم رهبری و اهداف عالیه نظام طراحی و ارائه کنند.

سعادت ادامه داد: آذربایجان غربی در حوزه معادن ظرفیت های قابل توجهی برای جذب سرمایه گذاری در اختیار دارد ولی یکی از مشکلات این بخش چالش های مربوط به منابع طبیعی در کنار بهره برداری از معادن است که در این خصوص نیز باید کارشناسان حوزه منابع طبیعی راهکارهای لازم را بیندیشند تا زمینه توسعه استان در این حوزه فراهم شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از وضعیت این بخش و فعالیت های صورت گرفته گفت: هم اکنون ۸۳ درصد از اراضی ملی در استان تحت حاکمیت دولت درآمده که این میزان بالغ بر دو میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار است.

رحمان وهاب زاده با بیان اینکه هم‌اکنون ۵۳ درصد گوشت مصرفی استان متکی به مراتع است افزود: آذربایجان غربی در حوزه مبارزه با زمین خواری و حفاظت از منابع طبیعی رتبه نخست کشوری را به خود اختصاص داده است.

وی اضافه کرد: یکی از مهمترین مشکلات حوزه حفاظت از منابع طبیعی، کمبودهای سخت افزاری و تجهیزاتی است که امیدواریم با نگاه مثبت استانداری آذربایجان غربی این مشکل نیز رفع شود.

وهاب زاده یاد آور شد: آذربایجان غربی یکی از استان های غنی در حوزه منابع طبیعی به شمار می رود به طوری که علاوه بر دریاچه ارومیه، دو میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار مرتع و جنگل در این استان وجود دارد که از این میزان حدود دو میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار را مراتع و افزون بر ۱۰۱ هزار هکتار را جنگل ها تشکیل می دهد.

وی گفت: مراتع آذربایجان غربی در شهرستان های مختلف پراکنده است ولی به جز میزان کمی جنگل های دست کاشت، تمام جنگل های این استان در دو شهرستان جنوبی پیرانشهر و سردشت قرار دارد که ابتدای ناحیه جنگلی زاگرسی به شمار می رود.