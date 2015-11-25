ادغام سازمان ملی جوانان و تربیت بدنی اقدام غیرکارشناسانه بود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله چمن گلی ظهر چهارشنبه در ستاد ساماندهی امور جوانان استان با بیان اینکه این ادغام غیرکارشناسی موجب تعطیلی فعالیت سمن های مردم نهاد شده است افزود: هم اکنون از ۹۶ سمن تشکیل شده تنها ۱۸ سمن در آذربایجان غربی فعال بوده و تمام تلاش این اداره کل افزایش فعالیت کیفی و کمی این سمن است.

وی با بیان اینکه متاسفانه امور جوانان پس از تشکیل وزارت ورزش و جوانان مورد غفلت واقع شده و سایه حوزه ورزش بر امور جوانان سنگینی کرده است عنوان کرد: جمعیت جوان ۱۸ تا ۲۹ سال در استان آذربایجان غربی نزدیک به یک میلیون نفر اعلام شده است و به جرات می توان گفت که ما هیچ کاری برای آنها انجام نداده ایم.

چمن گلی ادامه داد: امروزه مسکن، ازدواج و اشتغال سه اصل مهم در حوزه جوانان است که مسئولان امر باید با ایجاد بسترها و زمینه های لازم در راستای رفع دغدغه جوانان در این زمینه ها اقدام کنند.

وی از برگزاری ۳۰۰ عنوان برنامه در هفته جوان و ۶۷ عنوان برنامه به مناسبت هفته ازدواج ابراز رضایتمندی کرد و افزود: کیفی سازی این برنامه به طوری که آثار مثبت و تاثیرگذاری در سطح جامعه داشته باشد، در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی نیز در این جلسه گفت: با تشکیل کمیته اقتصادی ـ اجتماعی ستاد ساماندهی امور جوانان استان اقدامات قابل توجهی در جهت احصاء مشکلات جوانان و بهره گیری از نظرات مدیران، اساتید دانشگاهی، کارآفرینان و فعالان اقتصادی انجام شده است.

هوشنگ عطاپور افزود: بر اساس بررسی انجام شده مهمترین مشکل جوانان موضوع اشتغال و در کنار آن مشکلاتی همچون مسکن و ازدواج، تحصیل، مهارت آموزی، اوقات فراغت، ارتباط نداشتن جامعه و دانشگاه و ضعف در شناخت دانشجویان از پارک علم و فن آوری است.

وی گفت: آشنا نبودن فارغ التحصیلان دانشگاهی با کارآفرینان، به روز نبودن تکنولوژی های بخش صنعت، نداشتن همکاری و تعامل لازم بین کارآفرینان و مدیران و استفاده نکردن جوانان از تجربیات بالای کارآفرینان از اهم مشکلاتی است که موجب فراهم نشدن فرصت های شغلی برای جوانان می شود.

عطاپور اعلام کرد: ایجاد بنگاه های اقتصادی زود بازده و ایجاد تعامل لازم جوانان و سازمان فنی و حرفه ای در ارائه مهارت های مورد نیاز استان به نسبت نیازهای جامعه از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

سیزدهمین ستاد ساماندهی امور جوانان یکی از مهمترین جلسات در سیاست گذاری، تصمیم گیری و رسیدگی به مسائل و مشکلات جوانان استان در محل سالن کنفرانس استانداری آذربایجان غربی برگزار شد.

در این جلسه کلیات طرح برگزاری همایش ملی جوانان و کارآفرینی نوین در آذربایجان غربی مورد تصویب اعضای ستاد ساماندهی امور جوانان استان قرار گرفت.