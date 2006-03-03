جنگلكاري در اطراف تهران از آلودگي داخل شهر نمي كاهد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، بدون ترديد فضاي سبز شهري يكي از شاخصه هاي اصلي توسعه هر شهري محسوب شده و بدون اغراق امروزه هر اصله درخت يك اصل در توسعه پايدار شهر به شمار مي آيد.

فضاي سبز به عنوان سيستم تنفسي هر شهر عمل كرده و از اين رو در بالا بردن سطح سرانه فضاي سبز و به اصطلاح افزايش حجم سبز شهري مانند تهران كه با آلودگي فزاينده هوا مواجه است يك ضرورت انكارناپذير محسوب مي شود.

يك كارشناس برنامه ريزي شهري با تاكيد بر اينكه عرصه هاي سبز خارج از شهرها آلودگي هوا در داخل شهر را نمي تواند كنترل يا كاهش دهد ، تصريح كرد: جنگلكاري اطراف تهران تنها مي تواند مانع از ورود ساير آلودگي ها از نواحي صنعتي خارج از شهر به داخل شهر باشد.

شهرام جباري زادگان با اشاره به كمبود فضاي موجود در داخل تهران به منظور افزايش فضاي سبز موثر در جهت كاهش آلودگي هوا اظهار داشت: جنگلكاري پيراموني در اطراف شهر تهران از جمله عواملي است كه به هر حال مي تواند نه تنها از گسترش بي رويه تهران جلوگيري كند بلكه بر ارتقاء كيفيت محيطي آن نيز تاثير گذار باشد.

وي افزود: با توجه به وضعيت نگران كننده انواع آلاينده هاي زيست محيطي به ويژه آلاينده هاي متحرك كه بيش از 70 درصد آلودگي هواي تهران را موجب مي شوند ، كمبود فضاي سبز شهري بر اين گراني مي افزايد.

جباري زادگان ، تاثير انكار ناپذير پوشش گياهي در بهبود وضعيت زيست محيطي را مورد تاكيد قرار داد و تصريح كرد: توسعه فضاي سبز موجب ترميم شرايط اقليمي و كاهش آلودگي هاي جوي مي شود.



