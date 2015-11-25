دشمنان اصلی حقوق بشر کشورهای حامی تروریسم هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، ایو رُسیه قائم مقام وزیر خارجه سوئیس در این دیدار با اشاره به اهمیت و نقش ایران در برقراری ثبات و امنیت در منطقه و جهان گفت: ما خواهان توسعه همه جانبه روابط دو کشور در همه زمینه ها و خصوصا افزایش تعاملات و همکاریهای حقوق بشری و قضایی هستیم.

رُسیه با اظهار تاسف نسبت به گسترش تروریسم در منطقه و جهان گفت: ما هرگونه خشونت از ناحیه هر شخص، گروه و سازمانی را محکوم می کنیم. ما قائل به جنگ تمدن ها نیستیم و این موضوع را برای بشریت بسیار خطرناک می دانیم و برای پرهیز از فرو افتادن در این چالش جدی به کمک ایران نیاز داریم و باید در این خصوص تعاملات و مذکرات دو کشور بیشتر شود.

او با اشاره به اینکه تصویر ارائه شده از ایران در جهان و خصوصا کشورهای غربی درست نیست گفت: ایران سزاوار این چهره نیست و ما مایلیم برای ارائه تصویر واقعی ایران به جهان همکاری و تعامل بیشتری داشته باشیم.

ایو رُسیه قائم مقام وزیر خارجه سوئیس در پایان تاکید کرد: ما خواهان یک ایران قدرتمند در منطقه هستیم که برای صلح و امنیت منطقه و جهان مهم است.

در این دیدار همچنین دکتر محمدجواد لاریجانی ضمن استقبال از گسترش گفتگوهای بی طرفانه و تخصصی در خصوص مسائل مختلف از جمله حقوق بشر و مسائل قضایی گفت: جمهوری اسلامی ایران نقش تعیین کننده ای در مبارزه با موادمخدر و سایر جرایم سازمان یافته دارد و همواره در همه ادوار تاریخی پذیرای تعامل و گفتگو بوده است.

دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به اینکه آنچه درباره وضعیت حقوق بشر ایران در جهان منعکس می شود برگرفته از نگاه های مغرضانه سیاسی گفت: نظام قضایی ما بسیار شفاف و مبتنی بر مکانیزم های مختلف نظارتی و پایش است و ما همواره برای پیشبرد بهتر امور و اجرای عدالت در سطح جهانی آماده همکاری های متقابل و استفاده از تجربیات دو طرف هستیم.

لاریجانی در ادامه افزود: ما معتقد هستیم دشمنان و ناقضان اصلی حقوق بشر آنهایی هستند که تروریسم و تروریست ها را حمایت می کنند و در عین حال از کمترین حقوق دموکراتیک برخی ملت ها حتی در حد اقامه شعار «یک نفر یک رأی «حمایت نمی کنند.

دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به اینکه ایران به عنوان بزرگترین دموکراسی منطقه که تقریبا هر سال یک انتخابات بزرگ برگزار می کند سزاوار این هجمه تبلیغاتی نیست گفت: تهمت ها و انگهای گوناگون حقوق بشری نسبت به ما در حالی است که کشورهایی در کنار ما هستند که ملت خود را از ابتدایی ترین حق خود یعنی حق تعیین سرنوشت سیاسی محروم کرده اند و مصون از هرگونه فشار بین المللی از سوی طرفداران و مدافعان حقوق بشر هستند.

لاریجانی با اشاره به دو انتخابات مهم پیش رو در ایران گفت: شما به زودی شاهد خواهید بود که در کشور ما چه شور و نشاط انتخاباتی به پا خواهد شد و ما شاهد یک رقابت معنی دار و خوب میان رقبای مختلف خواهیم بود که حکایت از عمق مردمسالاری در کشور ما دارد.

دبیر ستاد حقوق بشر سپس تاکید کرد: ما قویا معتقدیم که در منطقه ما دموکراسی و حقوق بشر و مبارزه با تروریسم باید بعنوان یک بسته دیده شود و به صورت همزمان از این بسته حمایت شود. نمی توان در جایی که دموکراسی وجود ندارد دم از حقوق بشر زد و در جایی که دموکراسی در اوج خود قرار دارد همه گونه اتهام بی اساس وارد کرد و همان هایی که ادعای حقوق بشر می کنند هم زمان به تروریست ها کمک های مالی و نظامی به عمل آورند.

جواد لاریجانی در پایان ضمن استقبال از گسترش همکاری های دو جانبه در موضوعات مختلف خصوصا مبارزه با تروریسم و افراطی گری گفت: متاسفانه آمریکا و بعضی از کشورهای اروپایی و متحدان منطقه ای آن در ظاهر ادعای مبارزه با تروریسم دارند و در عمل با نادیده گرفتن معیارهای دموکراتیک و حمایت از تروریست ها ناقضین اصلی حقوق بشر هستند.