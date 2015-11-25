امر به معروف و نهی از منکر از کانون خانواده شروع شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی پیش از ظهر چهارشنبه در شورای امر به معروف و نهی از منکر استان سمنان که در دفتر امام جمعه سمنان برگزار شد ضمن بیان اینکه سه نهاد خانواده، دانشگاه و آموزش و پرورش در گسترش فرهنگ فریضه امر به معروف و نهی از منکر نقش مهمی دارند، اظهار داشت: اگر کار در آموزش و پرورش به درستی انجام شود کار دانشگاه ها راحتر است.

وی تصریح کرد: اگر با همکاری این نهادهای مهم امر به معروف و نهی از منکر گسترش نیافت تازه باید وارد جامعه و خیابان ها شویم.

استاندار سمنان نیز در این شورا با تاکید بر اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی دعوت به خیر و امر به معروف به عنوان یک وظیفه همگانی در قانون اساسی آمده است، اظهار داشت: همه ما چه مسئولان و شهروندان قانونا، منطقا و شرعا باید برای اجرا و تحقق فریضه امر به معروف و نهی از منکر وقت بگذاریم.

محمد رضا خباز با بیان اینکه اگر در حوزه امر به معروف و نهی از منکر خوب عمل می‌کردیم، آسیب‌ها و معضلات اجتماعی امروز را نداشتیم عنوان کرد: امر به معروف و نهی از منکر در زمینه های متعدد مسائل اجتماعی موثر است.

وی در خاتمه با اشاره به این مطلب که با درست عمل کردن قطعا اعتیاد، طلاق، آمار زندانی و ... کاهش پیدا می کند و یا به حداقل می رسد، عنوان کرد: همه مسئولان امر موظفند برای اجرای این قانون و وظیفه شرعی، وقت گذاشته و زمینه را برای اجرایی شدن آن تسهیل کنند