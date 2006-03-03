مصطفوي پيام رئيس جمهور را تسليم امير قطر كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" قائم مقام وزير امور خارجه كشورمان در اين ملاقات ابعاد مختلف همكاريهاي دو جانبه و چند جانبه را مورد بحث و بررسي قرار داده و بر عزم جمهوري اسلامي ايران به توسعه همه جانبه مناسبات با كشورهاي منطقه تاكيد وزريد.

وي در ادامه اظهار اميدواري كرد كه با فعالتر شدن كميسيون مشترك همكاريهاي اقتصادي ميان دو كشور زمينه هاي سرمايه گذاري مشترك در بخش هاي مختلف بويژه نفت و گاز بارور شود.

امير قطر با قبول دعوت دكتر احمدي نژاد اظها راميدواري نمود كه اين ديدار در ماههاي آينده صورت گيرد. وي ايران را صاحب فرهنگ، تاريخ و تمدن بزرگ خواند و با حساس خواندن شرايط منطقه به ضرروت اجتناب از اختلافات مذهبي و قومي تاكيد ورزيد.

وي با اشاره به حادثه تروريستي سامرا و هتك حرمت به حرم امام هادي (ع) و امام عسگري (ع) ، هدف آنرا ايجاد شكاف بين شيعيان و اهل سنت خواند و گفت: اكثريت اهل سنت اينگونه اقدامات را محكوم مي نمايند.

شيخ حمد همچنين بر ضرورت تلاش در جهت خاورميانه عاري از سلاح هسته اي تاكيد كرده و روابط قطر با حماس را يك رابطه ديرينه خواند.

در بخش ديگري از اين ملاقات كه در آن معاون ايمني سازمان انرژي اتمي ايران نيز حضور داشت فعاليت صلح آميز هسته اي كشورمان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و گزارشي از آخرين تحولات موضوع از سوي قائم مقام وزير امور خارجه به مقام قطري ارائه گرديد.

مهدي مصطفوي همچنين در ديدار جداگانه با آل محمود ، وزير مشاور در امور خارجي قطر ابعاد گوناگون مناسبات دو كشور را مورد بررسي قرار داد.

در اين ملاقات دو طرف ضمن تاكيد بر انتقال رياست كميسيون همكاريهاي مشترك اقتصادي ايران و قطر به وزارت خارجه دو كشور ابراز اميدواري شد .

در اين ملاقات همچنين اوضاع و تحولات منطقه اي و بين المللي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

قائم مقام وزير امور خارجه كه پس از قطر راهي بحرين و امارات مي گردد، بعد ازظهر امروز در يك مصاحبه مطبوعاتي مشترك با معاون سازمان انرژي اتمي به سوالات خبرنگاران و روزنامه نگاران قطري پاسخ مي دهد.