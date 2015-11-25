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۴ آذر ۱۳۹۴، ۱۶:۲۱

کشتی جام باشگاه‌های جهان - تهران؛

ترکیب تیم‌های گرجستان و بلغارستان مشخص شد

ترکیب تیم‌های گرجستان و بلغارستان مشخص شد

ترکیب دو تیم گرجستان و بلغارستان برای حضور در رقابت‌های کشتی آزاد جام باشگاه های جهان اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره رقابتهای کشتی آزاد جام باشگاه‌های جهان روزهای ۵ و ۶ آذرماه در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی تهران برگزار می شود.

ترکیب تیم گرجستان برای حضور در این رقابتها به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: لیوانی مورتشاوالادزه ، لاشا تالاخادزه (نایب قهرمان جوانان جهان)
۶۱ کیلوگرم: آکاکی موتسونلیدزه ، شوتا فارتانیدزه (برنز جوانان جهان)
۶۵ کیلوگرم: مالخاز زارکوا (نایب قهرمان اروپا- نایب قهرمان جوانان جهان)
۷۰ کیلوگرم: اوتار توشیاشویلی (برنز المپیک ۲۰۰۸) ، الکساندر چاتوادزه (عضو تیم گرجستان جهانی ۲۰۱۴)
۷۴ کیلوگرم: زورابی اربوتسوناشویلی (قهرمان زیر ۲۳ اروپا ۲۰۱۵)
۸۶ کیلوگرم: ایراکلی متسیتوری
۹۷ کیلوگرم: تئودور ابانویدزه (نایب قهرمان جوانان جهان) ، گئورگی کاکائوریدزه
۱۲۵ کیلوگرم: تورنیکه خیدیشویلی

همچنین اسامی کشتی‌گیران تیم بلغارستان به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: کریستیان پی یف
۶۱ کیلوگرم: ولیکو لیوتزکانوف
۶۵ کیلوگرم: میشل میهایلوف
۷۰ کیلوگرم: پرسیان میهوف
۷۴ کیلوگرم: احمد حسین و حسن مولا
۸۶ کیلوگرم: گئورگی دیمیتریوف و ایرن یوریکوف
۹۷ کیلوگرم: مرت امین و کالویان کولایف
۱۲۵ کیلوگرم: ماریان تودوروف

 

کد مطلب 2978751

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