به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره رقابتهای کشتی آزاد جام باشگاه‌های جهان روزهای ۵ و ۶ آذرماه در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی تهران برگزار می شود.

ترکیب تیم گرجستان برای حضور در این رقابتها به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: لیوانی مورتشاوالادزه ، لاشا تالاخادزه (نایب قهرمان جوانان جهان)

۶۱ کیلوگرم: آکاکی موتسونلیدزه ، شوتا فارتانیدزه (برنز جوانان جهان)

۶۵ کیلوگرم: مالخاز زارکوا (نایب قهرمان اروپا- نایب قهرمان جوانان جهان)

۷۰ کیلوگرم: اوتار توشیاشویلی (برنز المپیک ۲۰۰۸) ، الکساندر چاتوادزه (عضو تیم گرجستان جهانی ۲۰۱۴)

۷۴ کیلوگرم: زورابی اربوتسوناشویلی (قهرمان زیر ۲۳ اروپا ۲۰۱۵)

۸۶ کیلوگرم: ایراکلی متسیتوری

۹۷ کیلوگرم: تئودور ابانویدزه (نایب قهرمان جوانان جهان) ، گئورگی کاکائوریدزه

۱۲۵ کیلوگرم: تورنیکه خیدیشویلی

همچنین اسامی کشتی‌گیران تیم بلغارستان به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: کریستیان پی یف

۶۱ کیلوگرم: ولیکو لیوتزکانوف

۶۵ کیلوگرم: میشل میهایلوف

۷۰ کیلوگرم: پرسیان میهوف

۷۴ کیلوگرم: احمد حسین و حسن مولا

۸۶ کیلوگرم: گئورگی دیمیتریوف و ایرن یوریکوف

۹۷ کیلوگرم: مرت امین و کالویان کولایف

۱۲۵ کیلوگرم: ماریان تودوروف