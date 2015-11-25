مجمع عمومی فدراسیون فوتبال ۵ دیماه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال با حضور کفاشیان، اسلامیان، تاج، دکتر عرب عامری، بهاروند، عزیزی خادم عصر امروز چهارشنبه برگزار شد. پس از بررسی از سوی اعضا، مصوبات هیات رئیسه فدراسیون فوتبال به شرح زیر اعلام شد:

- گزارش عملکرد فدراسیون در یک سال گذشته ارائه و مورد تصویب اعضا قرار گرفت.

- با تصویب هیات رئیسه فدراسیون مقرر شد پنجم دی ماه، مجمع عمومی فدراسیون فوتبال برگزار شود.

- دستور جلسه مجمع عمومی فدراسیون فوتبال که قرار است پنجم دی ماه برگزار شود اعلام و در نهایت مورد تصویب اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال قرار گرفت.