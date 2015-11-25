رشد ۳۶ درصدی صدور گذر نام/خروج ۵۳۵ هزار نفری زوار از مرز تاکنون

به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ دکتر «محمد بابایی» در خصوص تعداد گذرنامه‌های صادر شده در روزهای اخیر گفت: از ابتدای ماه صفر تا کنون بیش از ۲۳۷ هزار گذرنامه صادر شده است که نسبت به سال گذشته افزایش ۳۶ درصدی داشته است.

وی در مورد وضعیت خروج زوار نیز افزود: از روز گذشته ۶۴ هزار و ۱۴۴ نفر از مرز مهران ، ۳۲ هزار و ۵۸۱ نفر از مرز شلمچه ، ۳۰ هزار و ۴۴۷ نفر از مرز چزابه خارج شده اند.

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی ادامه داد: در مجموع از ابتدای صفر تا بامداد روز گذشته ۵۳۵ هزار نفر از زوار اربعین حسینی از طریق مرزهای هوایی، زمینی و دریایی خارج شده اند.

وی در خصوص تمهیدات و اقدامات پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی بیان کرد: تمهیدات این پلیس شامل ۲ بخش صدور و بخش عبور است.

سرهنگ بابایی عنوان کرد: در بخش صدور گذرنامه یک سامانه جدید طراحی شده است که کار نرم افزاری این سامانه بر عهده شرکت های تابعه ناجا بوده است.

وی با اشاره به اینکه صدور گذرنامه سابق بر این فقط در یک نقطه و در تهران متمرکز بود، اضافه کرد: امسال در بخش صدور گذرنامه در ۳ نقطه به طور همزمان عملیات چاپ گذرنامه صورت می گیرد و در واقع ۲ قطب جدید در این بخش اضافه شده است.

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی ادامه داد: مرکز چاپ گذرنامه ما در روزهای اخیر به صورت مضاعف در حال فعالیت است و از روز گذشته نیز فعالیت سه شیفته خود را آغاز کرده است و به همین روال ادامه خواهد داشت.

این مقام ارشد اداره گذرنامه در خصوص ساعات کاری دوایر گذرنامه و دفاتر پلیس+۱۰ خاطر نشان کرد: ساعات کاری دوایر گذرنامه و دفاتر پلیس+۱۰ تا ساعت ۱۸:۳۰ افزایش داشته است؛ همچنین در روز جمعه نیز فعالیت این مراکز تا ساعت ۱۴ خواهد بود.

وی گفت: اداره گذرنامه، برای خدمت‌رسانی هرچه بیشتر به زائران از ساعت ۷ صبح تا هر زمانی که مراجعه‌کننده حضور داشته باشد فعالیت خواهند داشت.

وی ادامه داد: با همکاری وزارت کشور و با پیگیری وزیر کشور و فرمانده ناجا، بخش ارسال پستی گذرنامه ها نیز ۳ شیفته شده است و علاوه بر شیفت صبح و بعداز ظهر، شیفت شبانه نیز در این بخش اضافه شده است .

وی در مورد بخش دوم خدمات دهی اداره گذر نامه ناجا در "عبور" نیز گفت: با همکاری مهندسین زبده و توانمند و طراحی نرم افزاری که مورد بازدید وزیر کشور و فرمانده ناجا قرار گرفت ، فرایند خروج در کسری از دقیقه صورت می گیرد.

دکتر بابایی افزود: در حال حاضر کنترل گذرنامه زائران در گیت‌ها در کمتر از یک دقیقه انجام می‌شود و زائران بدون هیچ توقفی از گیـت‌ها عبور خواهند کرد.

رئیس پلیس گذرنامه و مهاجرت ناجا به فعالیت ۲۴ ساعته مرزها اشاره و اضافه کرد: علاوه بر افزایش ۳۰۰ درصدی گیت‌ها، ساعات کنترل شبانه‌روزی در مرزها برقرار است و برای تردد زوار هیچ محدودیت زمانی وجود ندارد.

هشدار به زائران درباره سودجویان

بابایی با اشاره به فعالیت سودجویان و کارچاق‌کن‌ها در اطراف سفارتخانه‌ و کنسولگری‌های کشور عراق در ایران ، تصریح کرد: ممکن است افرادی در ازای دریافت مبلغی بیشتر، وعده اخذ ویزای خارج از نوبت را به زائران بدهند که هشدار ما به این افراد این است که مراقب باشند تا فریب این افراد را نخورند و از طریق قانونی برای اخذ ویزا اقدام کنند.