شاخ و شانه مربی تیم نفت پشت در رختکن استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، علی چینی مربی که در پایان دیدار این تیم برابر استقلال با مجید صالح درگیر شده بود بعد از نشست خبری سرمربیان دو تیم به این درگیری ادامه داد و برای مجید صالح شاخ و شانه کشید.

وی با حضور در پشت در رختکن تیم فوتبال استقلال برای صالح خط و نشان دوباره کشید و خواستار حضور دستیار مظلومی به بیرون رختکن شد که با پادرمیانی حاضران درگیری طرفین به جاهای باریک کشیده نشد.

علیرضا منصوریان سرمربی تیم استقلال هم در جمع خبرنگاران تاکید کرد صالح با حرکت دست خود به همه توهین کرده بود این در حالی است که مظلومی در نشست خبری مدعی شده بود که قصد صالح خوشحالی بوده و توهین نکرده است.

تیم فوتبال استقلال بعد از تساوی یک بر یک برابر نفت تهران در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی در ضربات پنالتی این تیم را شکست داد.