دشمن شناسی از اثرات حضور بسیج در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اوسط هاشمی امروز در دیدار با اعضای پایگاه بسیج شهید کاظمی استانداری سیستان و بلوچستان اظهار داشت: بسیجیان در زمینه بصیرت افزایی و نیل مردم به سوی ارزش های والای دینی نقش ارزنده و مهمی ایفا می کنند.

وی افزود: امروز در حالی که دشمنان انقلاب فرهنگ اصیل و نهاد خانواده ایرانی را نشانه رفته اند، فرهنگیان بسیجی در راستای مقابله با این تهاجم نرم دشمنان می توانند پای کار بیایند.

هاشمی بر لزوم اهمیت دادن به جوانان و استفاده از این قشر فعال در محیط های مذهبی و فرهنگی تاکید کرد و ادامه داد: جوانان سرمایه های ملی ما هستند و در وضعیتی که دشمن برای انحراف جوانان و خانواده ها همه گونه سرمایه گذاری می کند، فرهنگیان بسیجی باید با تلاش و کوشش خود با آموزش معارف دینی و اخلاق اسلامی، جوانان را در برابر شبیخون ناجوانمردانه فرهنگی دشمنان بیمه کنند.

دشمن سعی دارد که بصیرت را از جامعه بگیرد

استاندار سیستان و بلوچستان در بخش دیگری از سخنانش به نقش آگاه سازی بسیج اشاره کرد و گفت: دشمن تلاش می کند که بصیرت را از جامعه بگیرد بنابراین بسیجیان باید هوشیار باشند.

وی گفت: برای دفاع از کیان اسلامی باید همه روحیه بسیجی داشته باشیم زیرا که بسیج کسی است که با تمام وجود خود را آماده استحکام اسلام و دفاع از کیان انقلاب اسلامی کرده و در این راه از آسایش و آرامش خود نیز گذشته است.

هاشمی یاد آور شد: قیام امام حسین (ع) چراغ بصیرت افزایی برای جامعه اسلامی است که باید الگوی همه آحاد مردم بخصوص بسیجیان باشد.

نماینده عالی دولت در سیستان و بلوچستان افزود: ویژگی های فکری و عملی در نهضت عاشورا بصیرت و بینش بود که باید در جامعه تداوم داشته باشد.