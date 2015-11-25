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۴ آذر ۱۳۹۴، ۲۰:۰۰

استاندار سیستان و بلوچستان:

دشمن شناسی از اثرات حضور بسیج در جامعه است

دشمن شناسی از اثرات حضور بسیج در جامعه است

زاهدان-استاندار سیستان و بلوچستان گفت: دشمن شناسی و انتخاب روش صحیح مقابله با دشمنان در جامعه از ثمرات بصیرت بسیجی است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اوسط هاشمی امروز در دیدار با اعضای پایگاه بسیج شهید کاظمی استانداری سیستان و بلوچستان اظهار داشت: بسیجیان در زمینه بصیرت افزایی و نیل مردم به سوی ارزش های والای دینی نقش ارزنده و مهمی ایفا می کنند.

وی افزود: امروز در حالی که دشمنان انقلاب فرهنگ اصیل و نهاد خانواده ایرانی را نشانه رفته اند، فرهنگیان بسیجی در راستای مقابله با این تهاجم نرم دشمنان می توانند پای کار بیایند.

هاشمی بر لزوم اهمیت دادن به جوانان و استفاده از این قشر فعال در محیط های مذهبی و فرهنگی تاکید کرد و ادامه داد: جوانان سرمایه های ملی ما هستند و در وضعیتی که دشمن برای انحراف جوانان و خانواده ها همه گونه سرمایه گذاری می کند، فرهنگیان بسیجی باید با تلاش و کوشش خود با آموزش معارف دینی و اخلاق اسلامی، جوانان را در برابر شبیخون ناجوانمردانه فرهنگی دشمنان بیمه کنند.

دشمن سعی دارد که بصیرت را از جامعه بگیرد

استاندار سیستان و بلوچستان در بخش دیگری از  سخنانش به نقش آگاه سازی بسیج اشاره کرد و گفت: دشمن تلاش می کند که بصیرت را از جامعه بگیرد بنابراین بسیجیان باید هوشیار باشند.

وی گفت: برای دفاع از کیان اسلامی باید همه روحیه بسیجی داشته باشیم زیرا که بسیج کسی است که با تمام وجود خود را آماده استحکام اسلام و دفاع از کیان انقلاب اسلامی کرده و در این راه از آسایش و آرامش خود نیز گذشته است.

هاشمی یاد آور شد: قیام امام حسین (ع) چراغ بصیرت افزایی برای جامعه اسلامی است که باید الگوی همه آحاد مردم بخصوص بسیجیان باشد.

نماینده عالی دولت در سیستان و بلوچستان افزود: ویژگی های فکری و عملی در نهضت عاشورا بصیرت و بینش بود که باید در جامعه تداوم داشته باشد.

کد مطلب 2978907

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