نشست هم اندیشی «نقش و جایگاه بانوان در توسعه» برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار فومن عصر چهارشنبه در این نشست با اشاره به ظرفیت این شهرستان از لحاظ فرهنگی، تاریخی و اقتصادی اظهار کرد: نقش بانوان در استفاده از این ظرفیت ها غیرقابل انکار است.

میرشمس مومن زاده افزود: وجود اطلاعات و آمار دقیق در مورد تعداد بانوان نخبه، تحصیلکرده و کارآفرین و... می تواند در زمینه استفاده از ظرفیت و پتانسیل شهرستان در حوزه های مختلف کارگشا باشد.

وی با اشاره به موضوع آسیب های اجتماعی و نقش بانوان در کنترل و حل این معضلات، خاطرنشان کرد: معضلاتی همانند اعتیاد، زنان بی سرپرست یا بد سرپرست با شناخت و برنامه ریزی صحیح در حوزه بانوان قابل حل است.

دلیل اکثر طلاق ها اعتیاد و بیکاری است

کارشناس مسئول امور اجتماعی اداره بهزیستی فومن نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه توانبخشی، پیشگیری و اجتماعی سه حوزه فعالیت بهزیستی در سال های گذشته بوده است، اظهار کرد: در سال های اخیر پیشگیری از آسیب های اجتماعی اولویت اصلی سازمان بهزیستی است.

مریم مسافر با بیان اینکه امروز شاهد شیوع اعتیاد در بین زنان جامعه هستیم، افزود: به منظور جلوگیری از آسیب های اجتماعی مرکز اورژانس اجتماعی در شهرستان تشکیل شده که شهرستان های فومن، شفت، صومعه سرا و ماسال را پوشش می دهد.

وی در ادامه دلیل اکثر طلاق ها را بیکاری و اعتیاد یکی از زوجین عنوان کرد و یادآور شد: اداره بهزیستی با همکاری دستگاه های دولتی همانند هلال احمر به تشکیل کلاس های آموزش مهارت های زندگی در دوره های ده روزه اقدام کرده است.

مسافر همچنین از تحویل پنج کودک رها شده به شیرخوارگاه مرکز استان خبر داد و اظهار کرد: ۱۱ کودک خیابانی که پدر و مادرشان در زندان بسر می بردند نیز در شهرستان ساماندهی شده است.

نبود توجه به آموزه های دینی حلقه مفقوده آسیب های اجتماعی امروز جامعه است

مسئول امور بانوان کمیته امداد فومن نیز در این نشست دور شدن از آموزه های دینی و اسلامی را یکی از دلایل به وجود آمدن آسیب های اجتماعی در سطح جامعه برشمرد و گفت: بسیار از بانوان ما آسیب دیده یا در معرض آسیب های اجتماعی هستند.

زهرا آقاجانی نداشتن الگوی مناسب اسلامی و نبود توجه به آموزه های دینی و مذهبی در سطح جامعه و مراکز علمی و آموزشی را دلیل آسیب دیدن قشر مهم جامعه یعنی بانوان دانست.

وی با بیان اینکه در یک جامعه اسلامی دین و علم باید به موازات هم مورد توجه قرار گیرد، تاکید کرد: اگر آموزش مهارت های زندگی به سطح مدارس آورده شود بسیاری از مشاجرات خانوادگی که یکی از دلایل فرار بانوان و دختران از خانه است، از بین می رود.

۲۰ بانوی فعال در عرصه کشاورزی شهرستان فومن فعالیت می کنند

در ادامه نشست نقش و جایگاه بانوان در عرصه های مختلف، کارشناس امور بانوان جهاد کشاورزی فومن اظهار کرد: حوزه جهاد کشاورزی حوزه ای است که بانوان نقش تاثیرگذاری در آن ایفا می کنند.

فاطمه جدیدی با بیان اینکه اداره جهاد کشاورزی شهرستان فومن برای خودکفایی بانوان در سطح شهرستان دوره های آموزشی و مهارتی در زمینه کشاورزی برگزار می کند، گفت: زنان روستایی شهرستان فومن ۸۵۰ نفر روز آموزش در زمینه های مختلف کشاورزی دیده اند.

وی به ارائه تسهیلات مشاغل خانگی توسط جهاد کشاورزی اشاره و تصریح کرد: ۱۶ نفر از ۲۱ نفری که برای گرفتن تسهیلات خانگی به بانک های عامل معرفی شده اند، را بانوان تشکیل می دهند.

به گفته این مسئول ۲۰ نفر از بانوان شهرستان فومن در حوزه دامداری، کشاورزی، پرورش ماهیان سردآبی و تعاونی زنان فعال هستند.