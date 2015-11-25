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۴ آذر ۱۳۹۴، ۲۰:۲۲

رقابتهای آزاد وزنه‎برداری معلولان اروپا - مجارستان؛

اولین نشان کاروان ایران به نام حمزه محمدی ثبت شد

اولین نشان کاروان ایران به نام حمزه محمدی ثبت شد

اولین نشان کاروان ایران در رقابتهای آزاد قهرمانی وزنه‎برداری معلولان اروپا که در مجارستان در حال برگزاری است به نام حمزه محمدی ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، محمدی عصر امروز چهارشنبه به وقت محلی مجارستان در رقابتهای دسته ۶۵ کیلوگرم به مصاف حریفان رفت و با ثبت رکورد نهایی ۱۹۰ کیلوگرم به عنوان سوم و نشان برنز دست یافت.

نمایندگان چین و انگلستان نیز به ترتیب با رکوردهای ۱۹۵ و ۱۹۳ عناوین قهرمانی و نایب قهرمانی را از آن خود کردند.

فردا و در سومین روز مسابقات علی حسینی در دسته ۸۰ کیلوگرم با حریفان خود روبرو خواهد شد.

کاروان جمهوری اسلامی ایران با سه نماینده خود در اوزان ۶۵، ۸۰ و ۱۰۷ کیلوگرم در این مسابقات شرکت کرده است.

رقابتهای آزد قهرمانی وزنه برداری اروپا با حضور نمایندگان ۴۲ کشور از ۳ تا ۷ آذر ماه به میزبانی مجارستان و در شهر ایگر برپاست.

کد مطلب 2978928

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