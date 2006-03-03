همايش "گفتگوي تمدنها" در مصر برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از محيط، همايش " گفتگوي تمدنها" با حضور انديشمنداني از اروپا، آمريكا، كشورهاي عربي و اسلامي با شعار" فراسوي شرق و غرب؛ رؤيت گفتگوي تمدنها" از فردا شنبه 13اسفندماه به مدت سه روز در قاهره برگزار مي شود.

اين همايش به بررسي تمدنها و ارتباط شرق و غرب مي پردازد تا چهره مخدوشي كه از اسلام وجود دارد تصحيح كند و چهره حقيقي آن را ، همانطور كه شايسته اين دين حنيف است، ارائه نمايد.

همايش مذكور به بررسي نقش گفتگوهاي مفيد و سازنده در ارتباط فرهنگ و تمدن شرق و غرب مي پردازد و در راستاي ايجاد ارتباط هر چه بيشتر شرق و غرب با شناخت تمدنها و فرهنگها و اعتقادات يكديگر گام برمي دارد.

درهمايش" گفتگوي تمدنها" سعي مي شود به نظريات همسان در دستاوردهاي شرق شناسي و غربشناسي توجه شود.