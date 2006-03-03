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۱۲ اسفند ۱۳۸۴، ۱۱:۴۵

همايش "گفتگوي تمدنها" در مصر برگزار مي شود

همايش " گفتگوي تمدنها " به منظور تصحيح تصورات غلطي كه از اسلام در غرب وجود دارند و ايجاد زمينه اي براي گفتگوي ميان تمدنهاي شرق و غرب از 13 تا 15سفندماه در مصر برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از محيط، همايش " گفتگوي تمدنها" با حضور انديشمنداني از اروپا، آمريكا، كشورهاي عربي و اسلامي با شعار" فراسوي شرق و غرب؛ رؤيت گفتگوي تمدنها" از فردا شنبه 13اسفندماه  به مدت سه روز در قاهره برگزار مي شود.

اين همايش به بررسي تمدنها و ارتباط شرق و غرب مي پردازد تا چهره مخدوشي كه از اسلام وجود دارد تصحيح كند  و چهره حقيقي آن را ، همانطور كه شايسته اين دين حنيف است، ارائه نمايد.

همايش مذكور به بررسي نقش گفتگوهاي مفيد و سازنده در ارتباط فرهنگ و تمدن شرق و غرب مي پردازد و در راستاي ايجاد ارتباط هر چه بيشتر شرق و غرب با شناخت تمدنها و فرهنگها و اعتقادات يكديگر گام برمي دارد.

درهمايش" گفتگوي تمدنها" سعي مي شود به نظريات همسان در دستاوردهاي شرق شناسي و غربشناسي توجه شود.

کد مطلب 297893

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