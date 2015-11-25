جواهری گنبد والیبال خوبی به نمایش گذاشت/جذب بازیکن در نیم فصل

عظیم جزیده در گفتگو با خبرنگار مهر، پس از شکست خانگی تیم جواهری گنبد مقابل شهرداری تبریز در هفته هشتم لیگ برتر والیبال، اظهار کرد: بازی بسیار خوبی بود و بازیکنان ما نمایش قابل قبولی داشتند، اما در امتیازات آخر تمرکزمان را از دست دادیم.

وی افزود: در ست های دوم و سوم بازی خوبی انجام دادیم و حتی در ست سوم زمانی که با اختلاف زیادی عقب بودیم، از حریف پیش افتادیم، اما باز هم در امتیازات پایانی، نتیجه را واگذار کردیم.

جزیده تصریح کرد: برخی اوقات بازی از دست مان در می رود و با از دست دادن سرویس های ساده، نتیجه را واگذار می کنیم.

وی ادامه داد: بازیکنان ما هنوز از لحاظ روحی و روانی به شرایط آرمانی نرسیده اند و امیدواریم تا پایان نیم فصل دوم به شرایط ایده آل برسیم.

در سه دیدار بعدی برای کسب امتیاز می جنگیم

سرمربی تیم والیبال جواهری گنبد با اشاره به سه دیدار بعدی مقابل پیکان، شهرداری ارومیه و بانک سرمایه، گفت: این سه تیم در صدر جدول قرار دارند و در والیبال صاحب سبک هستند، در هر صورت ما تمام تلاش مان را مقابل آنها انجام خواهیم داد و برای کسب امتیاز می جنگیم.

جزیده در خصوص وضعیت وفا زیتونلی و نصرت کیانی بازیکنان مصدوم جواهری خاطرنشان کرد: زیتونلی به احتمال زیاد از نیم فصل دوم شرایط مسابقه را پیدا خواهد کرد و کیانی نیز تا یک ماه نمی تواند بازی کند.

وی افزود: لیگ برتر بازیکن بزرگ می خواهد و ما باید در فرصت نیم فصل، بازیکن جدید جذب کنیم تا شرایط بهتری داشته باشیم.

گفتنی است؛ تیم جواهری گنبد شامگاه چهارشنبه در هفته هشتم رقابت های لیگ برتر والیبال، میزبان تیم شهرداری تبریز بود که در سه ست پیاپی مغلوب شد تا به مکان نهم جدول سقوط کند.

نماینده گنبد در ادامه این رقابت ها و از هفته نهم، یکشنبه هشتم آذر راس ساعت ۱۵ در خانه والیبال تهران مهمان پیکان خواهد بود.