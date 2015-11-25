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۴ آذر ۱۳۹۴، ۲۲:۲۰

اوباما اوضاع آمریکا را در نشست با تیم امنیتی خود بررسی می کند

اوباما اوضاع آمریکا را در نشست با تیم امنیتی خود بررسی می کند

رئیس جمهوری آمریکا اوضاع امنیتی این کشور را در دیدار با تیم امنیت ملی خود بررسی خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، کاخ سفید با انتشار بیانیه ای از دیدار رئیس جمهور آمریکا با تیم امنیت ملی خود خبر داد.

بر اساس بیانیه کاخ سفید، «باراک اوباما» برای بحث و گفتگو پیرامون اقدامات امنیتی در آمریکا به دنبال حملات تروریستی ۱۳ نوامبر در پاریس با تیم امنیت ملی خود دیدار خواهد داشت.

در این بیانیه آمده است: قرار است اوباما پس از اتمام نشست مذکور به صدور بیانیه ای اقدام کند.

بیانیه مذکور می افزاید: تیم امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا صبح فردا وی را در جریان اوضاع امنیتی کشور پس از حملات تروریستی پاریس با توجه به نزدیک شدن به ایام تعطیلات قرار خواهد داد.

گفتنی است، جمعه سیزده نوامبر (۲۲ آبان ماه) شش حمله هماهنگ تروریستی در پاریس، تلخ‌ترین و مرگبارترین فاجعه تروریستی فرانسه پس از جنگ جهانی دوم را رقم زدند. در این مجموعه حملات تروریستی، بیش از ۱۳۰ نفر کشته و قریب به ۲۶۰ نفر زخمی شده اند.

کد مطلب 2978945

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