اتفاقات داوری سبب تضعیف روحیه تیم والیبال کاله شد

بهروز عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه بازی سختی مقابل تیم شهرداری ارومیه داشتیم، بیان داشت: نماینده آذربایجان غربی بسیار قدرتمند ظاهر شد و عملکرد خوبی در این بازی داشت.

وی تصریح کرد: تیم والیبال کاله مازندران در سه ست ابتدایی بازی نمایش خوبی داشت اما اتفاقاتی که در اواخر ست سوم رخ داد سبب شد تا کاله در ست چهارم ازلحاظ روحی ضعیف ظاهر شود.

سرمربی تیم والیبال کاله مازندران با اشاره به داوری بازی کاله و شهرداری ارومیه، گفت: خسته شدم راجع به داوری حرف زدم و ترجیح می‌دهم صحبت نکنم.

دو تیم کاله مازندران و شهرداری ارومیه شامگاه چهارشنبه در هفته هشتم لیگ برتر والیبال ایران در آمل به مصاف هم رفتند که این دیدار با برد سه بر یک نماینده آذربایجان غربی همراه شد.