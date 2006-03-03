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۱۲ اسفند ۱۳۸۴، ۱۰:۵۹

نشست "نظريه هاي روايت" برگزار مي شود

نشست بررسي كتاب "نظريه هاي روايت" اثر والاس مارتين و ترجمه محمد شهبا 16 اسفند در شهر كتاب برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري "مهر"،  در ادامه سلسله نشستهاي هفتگي شهر كتاب كه به تازگي آغاز به كار كرده كتاب "نظريه هاي روايت" اثر والاس مارتين با حضور منصور براهيمي، فرزان سجودي و محمد شهبا، مترجم كتاب، مورد نقد و بررسي قرارمي گيرد.

والاس مارتين در اين كتاب به بررسي نظريه هاي روايت، دگرگونيها، تفاوتها و هماننديهاي آن مي پردازد. اين كتاب جزو يكي از منابع درسي رشته هاي ادبيات داستاني - روايت شناسي و هنر است.

اين نشست در ساعت 17 روز سه شنبه 16 اسفند ماه در محل شهر كتاب واقع در خيابان حافظ شمالي برگزار مي شود.

کد مطلب 297896

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