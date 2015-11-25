گفتگوی تلفنی کری و لاوروف در مورد سرنگونی جنگنده روس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزرای امور خارجه آمریکا و روسیه در یک گفتگوی تلفنی پیرامون جنگنده سرنگون شده روسیه و آخرین تحولات پس از آن به گفتگو پرداختند.

وزارت امور خارجه روسیه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: دیپلمات های دو کشور درباره آخرین تحولات پس از سرنگونی جنگنده روسیه توسط هواپیماهای جنگی ترکیه به تبادل نظر پرداختند.

در این بیانیه آمده است: «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا تأکید کرد که کشورهای روسیه و ترکیه باید حادثه سرنگونی سوخو-۲۴ روسیه را از طریق گفتگو مورد بررسی قرار دهند.

این بیانیه می افزاید: «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه نیز این اقدام ترکیه را نقض تفاهم نامه میان روسیه و آمریکا در خصوص امنیت پرواز حین انجام مأموریت تهاجمی علیه تروریست ها در سوریه دانست.