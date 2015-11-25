۱۰ هزار دانشجو عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر شهبازی عصر چهارشنبه در اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در حسابداری، مدیریت و اقتصاد به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی دامغان اظهار داشت: ۳۵۰ باشگاه پژوهشگران جوان و نخبه در سراسر کشور کار خدمات رسانی به نخبگان را انجام می دهند.

وی افزود: بیش از ۶۱ هزار دانشجو پژوهشگر و نخبه در مقاطع مختلف تحصیلی شناسایی شدند که ۱۰ هزار از این تعداد عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبه هستند.

مدیر پژوهش باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی ادامه تحصیل بدون آزمون مقاطع بالاتر، کمک به تأسیس شرکت های دانش بنیان، ایجاد هسته های تحصیلی و علمی و ارائه تسهیلات به نخبگان از مهمترین خدمات باشگاه پژوهشگران جوان به نخبگان بیان کرد.

وی به اهداف ایجاد و راه اندازی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان در دانشگاه آزاد اسلامی اشاره داشت و گفت: جلوگیری از مهاجرت نخبگان، جذب، حمایت از پژوهشگران جوان دانشگاهی از مهم ترین اهداف ایجاد و راه اندازی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان است.

دبیر علمی اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در حسابداری، مدیریت و اقتصاد نیز اظهار داشت: برای برگزاری این همایش ملی و با فراخوان صورت گرفته ۷۰۰ مقاله به دبیرخانه واصل شده که ۴۷۵ مقاله با محورهای حسابداری، مدیریت اقتصاد، حقوق، تجارت بین الملل پذیرفته شد.

المیرا امیساد افزود: ۳۰ مقاله در بخش پوستر و ۵۰ مقاله دیگر در بخش سخنرانی و مابقی به صورت مجازی با موضوعات یافته های نوین و مباحث روز در حسابداری، حسابداری اسلامی، بازاریابی و مدیریت بازار، تحریم ها و اثرات آن در اقتصاد و تجارت، اقتصاد و رقابت سازمان ملل جهانی ارائه شده است.

وی در خاتمه با بیان اینکه ۲۰۰ نفر از پژوهشگران و محققان از دانشگاه های سراسر کشور حضور دارند، گفت: تبادل اطلاعات علمی در حسابداری، ارائه مدل های جدید در سیستم های مالی و برقرار کردن روابط بین رشته های حسابداری مدیریت و اقتصاد از اهداف اصلی برگزاری اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در حسابداری، مدیریت و اقتصاد بوده است.