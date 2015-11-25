آمریکا بازی های سیاسی علیه روسیه را متوقف کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، معاون وزیر خارجه روسیه با اشاره به تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه روسیه گفت واشنگتن باید از بازی های سیاسی خود دست بردارد.

سرگئی ریابکوف در یک کنفرانس خبری گفت که تحریم های جدید آمریکا علیه روسیه را درک نمی کند. وی از آمریکا خواست از این بازی های سیاسی دست بردارد.

وی افزود: این مسئله واضح است که اقدامات جدید آمریکا روابط دو کشور را پیچیده و مبهم می کند.

گفتنی است آمریکا به بهانه حمایت روسیه از بشار اسد، تحریم های جدیدی را علیه بانک ها و شرکت های روسی وضع کرده است.