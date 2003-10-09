عليرغم نا آرامي ها نيروهاي تركيه به عراق اعزام خواهند شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزراي فرانسه، رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه امروز در مصاحبه با خبرگزاري آناتولي تركيه در استانبول تاكيد كرد كه نيروهاي تركيه تنها براي بازسازي و برقراري صلح به عراق خواهند رفت نه به عنوان پليس يا ژاندارم . وي در ادامه عنوان كرد كه به همين دليل مقامات تركيه هيچ گونه تعرض به نظاميان تركيه را تحمل نخواهند آورد.

پس از تصويب اعزام نيرو به عراق توسط كابينه دولت تركيه روز سه شنبه مجلس اين كشور نيز اعزام نيرو به عراق را تصويب كرد

ولي عليرغم تصويب اعزام اين نيروها شوراي حكومت انتقالي عراق ورود اين نيروها به عراق را رد كرد زيرا اعضاي اين شورا بر اين باورند كه مقامات تركيه تنها به خاطر اهداف سياسي خود خواهان استقرار نيروهاي خود درعراق هستند.

كردهاي عراقي هم كه از دير باز روابط سردي با مقامات آنكارا داشته اند در حال حاضر از استقرار اين نيروها در عراق بيمناك هستند زيرا معتقدند نيروهاي ترك موقعيت سياسي كنوني آنها را تضعيف خواهند كرد.

مقامات واشنگتن نيز ديروز (چهارشنبه) قول دادند تا موافقت اعضاي شوراي انتقالي عراق را مبني بر اعزام نيروهاي تركيه به عراق جلب كنند . با حمايت مقامات واشنگتن نيروهاي تركيه به عراق اعزام خواهند شد.