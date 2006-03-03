به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، رهبر كه در جلسه علني عصر امروز مجلس شوراي اسلامي براي بررسي از لايحه بودجه 1385 كل كشور و دفاع از لايحه پيشنهادي دولت سخن مي گفت، افزود: دولت و مجلس در اصول و مباني و جهت گيري لايحه اختلاف نظر دارند.

وي ادامه داد: كميسيون تلفيق با اصلاحات و تغييرات در تبصره هاي لايحه ارايه شده از سوي دولت، آن را تكميل و دقيق تر كرد و ضمن موافقت با كليات، ديدگاه هاي كارشناسي ومتفاوت خود را در خصوص روشهاي اجراي آن تبيين كرد.

رهبر لايحه بودجه سالانه را فني ترين لايحه دولت خواند اظهار داشت: لايحه بودجه 85 براي نخستين مرتبه بر يك برنامه سالانه تدوين شد و نحوه ارتباط بودجه با سياست هاي كلان و برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز 20 ساله را روشن مي كند.

وي با تاكيد بر اينكه مبناي بودجه، بودجه ريزي عملياتي است، عدالت اجتماعي وتوجه به مناطق محروم به صورت چشم گير را از اهداف مهم و اصلي لايحه بودجه سال آينده عنوان كرد.

رهبر ، توجه به اشتغال و رفع بيكاري، تمركز زدايي، ساماندهي حمل ونقل و صرفه جويي در مصرف انرژي به ويژه بنزين را از ديگر اهداف در نظر گرفته شده در لايحه بودجه 85 عنوان كرد و متذكر شد، همه اهداف مورد تاييد كميسيون تلفيق بود و آنها با صحه گذاشتن بر اين اهداف ، در جهت تقويت آن تلاش كردند.

وي اضافه كرد: علاوه بر پيوستگي و انجام در كليت لايحه بودجه، در تبصره ها سعي شده يك سياست گذاري مورد توجه قرار گيرد كه خوشبختانه كميسيون تلفيق در تبصره ها اين انجام را بيشتر كرد و در برخي موارد از لايحه دولت عدول كرده و به اصلاحيه تلفيق روي آورده ايم.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي با اشاره به نگراني هاي موجود درباره بودجه اظهار داشت: مجلس معتقد است دولت توان جذب واجراي اعتبارات وسيع را ندارد و بودجه تورم زاست، در حالي كه اكنون 14 هزار شركت پيمانكاري در كشور به ثبت رسيده كه 58 درصد ظرفيت آنها بلااستفاده مانده است.

رهبر ادامه داد: ما قادر به خلق توان و جذب اعتبارات و صدور خدمات فني ومهندسي خود به خارج از كشور هستيم و نسبت به توانايي دولت در جذب اعتبارات عمراني جاي نگراني وجود ندارد.

وي تصريح كرد: بايد آثار ثانويه اعتبارات عمراني را نيز مورد توجه قرار داد؛ مادامي كه نيازهاي داخلي ما تامين نشده است، بايد كمتر صادر كنيم. به عنوان نمونه در زمينه احداث راه اگر نگراني در باره ماسه يا آسفالت يا قير وجود دارد، بايد به اندازه نياز از داخل آن را تامين كنيم.

رهبر متذكر شد: مواد اوليه و مصالح ساختماني به اندازه اعتبارات در نظر گرفته شده در كشور وجود دارد.

"ماظرفيت داريم كه ماشين آلات را در كشور توليد كنيم واگر فرض كنيم كه اين ظرفيت و امكان وجود ندارد، چنانچه براي ورود آن اعتبار در نظر گيريم، اثر تورمي ندارد و بايد برنامه ريزي ها در محدود ترين عامل توصيه صورت گيرد.

وي خاطر نشان كرد: گلوگاه ما اعتبارات است كه محدود ترين عامل توليد است و بايد آن را افزايش دهيم.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در بخش ديگري از اظهارات خود، گفت: رئيس جمهور پر از انرژي و اين تحرك و انرژي منتظر يك تحول جدي است. وزرا و روسا و معاونان سه شيفت كار مي كنند و بيش از 4 ساعت در شبانه روز نمي خوابند.

رهبر گفت: ما توان اجرايي بالقوه را به توان اجرايي بالفعل تبديل ما كنيم. رئيس جمهور ديشب از مالزي با من تماس گرفت و گفت هر چه مجلس تصويب كند ما آن را به دقت اجرا مي كنيم اما بايد با قدرت از نظراتمان دفاع كنيم.

وي گفت: رئيس جمهور از آنجا نيز دغدغه كار اجرايي دارد و مسائل را پيگيري مي كند. احمدي نژاد ياران خوبي را براي خود انتخاب كرده و تنها نيست.

رهبر خاطر نشان كرد: اگرچه چرخ اقتصاد كشور در گذشته زنگ زده ولي دولت نهم آن را روغن كاري مي كند.

وي در خصوص نگراني مجلس از تورم گفت: عامل افزايش نقدينگي بخش خصوصي تغيير در مانده بدهي دولت به بانك مركزي، تغيير در مانده بدهي سيستم بانكي به بانك مركزي و افزايش خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي است.

رهبر ادامه داد: دولت در لايحه 900 ميليون تومان بدهي دولت به بانك مركزي را پرداخته است كه بخشي از مشكل را حل مي كند و 450 ميليارد تومان بدهي بانك هاي تجاري به بانك مركزي را در نظر گرفته است.

وي درخصوص ماليات گفت: تا نتوانسته ايم بخش خصوصي را فعال كنيم مي توانيم با بالا بردن تعرفه ها درآمدهاي مالياتي را افزايش دهيم.

وي گفت: اگر با درنظر گرفتن اين مسئله تعرفه ها را بالا ببريم با عدم تحقق آن بودجه را با كسري مواجه ما كنيم. درآمدهاي مشكوك الوصول از درآمدهاي دولت حذف شده است.

رهبر اظهاد داشت: كاهش وابستگي به درآمد نفت به برنامه اي منسجم و هماهنگ مي خواهد كه دولت و مجلس با همدلي چنين برنامه اي را تدوين كنند.

وي درخصوص ارائه متمم در 6 ماهه دوم توسط دولت گفت: اين به معناي تنظيم بودجه شش ماهه به جاي يك ساله است و آيا اين مساله امكان پذير است؟ با اين كار ياس ونااميدي در پيمانكاران براي اجراي پروژه ها ايجاد مي كنيم.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در پايان خاطرنشان كرد: اگر قرار است در 6 ماهه دوم اين اعتبارات را بدهيم بهتر است كه اين مسئله را هم اكنون اختصاص دهيم تا ذوق ايجاد شود.