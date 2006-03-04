حسين وظيفه دوست در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در مورد تاخير در اجراي طرح ساماندهي ويلاهاي شخصي افزود: اين طرح قرار بود تابستان 84 اجرايي و ويلاها و منازل شخصي در شهرهاي پر گردشگر شمالي كشور و همچنين مشهد شناسايي و ساماندهي شوند اما به دلايل مختلف انجام نشد.

وي خاطر نشان كرد: در حال حاضر با دائمي شدن ستاد تسهيلات نوروزي و افزايش تعداد راهنمايان و همچنين با هماهنگيهاي صورت گرفته با نيروي انتظامي و افزايش تعداد بازرسان استاني ، اين طرح به طور جدي دنبال خواهد شد. به طوري كه تمام ويلاها و منازل شخصي به ويژه در شهرهاي شمالي كشور شناسايي و ساماندهي مي شوند و به موجب اين طرح ويلاهاي شخصي غير مجاز اجازه فعاليت نخواهند داشت.

مديركل دفتر نظارت و تدوين استانداردهاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ، از افزايش تعداد راهنمايان نوروزي در محوطه هاي تاريخي خبر داد و تاكيد كرد: به منظور جلوگيري از تخريب آثار تاريخي و فرهنگي موجود در اماكن تاريخي كشور ، بر اساس توافقات صورت گرفته با انجمن راهنمايان تور ، تعداد راهنمايان افزايش پيدا خواهد كرد.



