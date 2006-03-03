مونتاژ نخستين خودروي لوگان در كشور

محمد رضا نجفي منش درگفت و گو با خبرنگار اقتصادي "مهر" با اشاره به اينكه عمليات اجرايي پروژه ال90 براساس زمان بندي تعيين شده پيش مي رود، گفت: در حال حاضرسفارش بيش از 50 درصد قطعات اين پروژه براي قطعه سازان ايراني در دست اقدام است.

وي افزود: مديرعامل شركت رنو فرانسه معتقد است كه ميزان ساخت داخل اين خودرو بايد به 80 درصد برسد.

دبيرانجمن سازندگان قطعات خودروبا اشاره به اينكه نمونه هاي اوليه اين خودرو درحال آماده سازي است، تصريح كرد: بدين ترتيب قراراست كه با نمونه هاي اوليه بزودي اولين خودرو لوگان مونتاژ شود.

وي درخصوص تيراژ توليد اين خودرو خاطر نشان كرد: بر اساس پيش بيني هاي صورت گرفته، 60 هزار دستگاه لوگان در سال 85 توليد خواهد شد .

نجفي منش با اشاره به اينكه توليد لوگان از شهريور و مهرماه سال 85 آغاز خواهد شد، افزود: قرار است 15 هزار دستگاه تا پايان دي ماه توليد و اين ميزان تا پايان سال 85 به 60 هزار دستگاه برسد.

وي، مسايل مربوط به نگراني قطعه سازان از تاخيردراجراي پروژه ال90 و شكايت از شركت رنو را رد كرد و گفت: هيچ قطعه سازي اعتراضي نداشته چراكه امكان طولاني شدن روند اجرايي بسياري از پروژه ها وجود دارد.

نجفي منش خاطرنشان كرد: تاخيرسه ماهه چنين قراردادي با برنامه ريزي دو ساله كاملا طبيعي است و جاي هيچ گونه نگراني وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، رضا ويسه رئيس سابق سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران پيش از اين گفته بود كه اين خودرو از ارديبهشت سال 85 در كشورتوليد خواهد شد.