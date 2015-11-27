خبرگزاری مهر-گروه استانها: میدان میوه و ترهبار در هر شهری بهعنوان مرکز اصلی معاملات میوه بهحساب میآید و شهرستان ورامین نیز از این قاعده مستثنی نیست.
میدان میوه و ترهبار ورامین طی سالهای اخیر پذیرای مراجعهکنندگان فراوانی برای خرید میوه بوده و حجرهداران نیز در غرفههای مختلف این میدان مستقر هستند.
آغاز ساختوساز شهرداری ورامین در محدوده میدان میوه و ترهبار جنجالهای مختلفی را به همراه داشته است، بهطوریکه برخی از حجرهداران این کار شهرداری را خلاف قانون میدانند.
در مقابل مدیریت شهری ورامین با اشاره به مالکیت شهرداری در میدان میوه و ترهبار، انجام عملیات ساختوساز در این میدان را قانونی و بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر ورامین دانستند.
اعتراض حجرهداران به عملیات ساختوساز در میدان میوه و ترهبار ورامین
اعتراض حجرهداران تا به آنجا پیش رفت که برخی از فعالان میدان میوه و ترهبار با حضور در برخی ادارات و نهادها نظیر فرمانداری و شورای اسلامی شهر ورامین خواستار رسیدگی مسئولان به ساختوساز شهرداری در این میدان شدند.
جمعی از حجرهداران میدان میوه و ترهبار ورامین اعلام میکنند که شهرداری هیچ سندی مبنی بر مالکیت این میدان ندارد و حجرههای این میدان توسط افراد و با هزینههای شخصی خریداری و راهاندازی شده است.
این حجرهداران با اشاره به تعلق یکی از حجرهها به شهرداری ورامین تأکید کردند که شهرداری هیچ هزینهای در این میدان نکرده است.
حجرهداران میدان میوه و ترهبار ورامین یادآور شدند که باید شهرداری از اجرای عملیات ساختوساز که مورد مخالفت اکثر حجرهداران است، خودداری کند.
فعالیت شهرداری ورامین در میدان میوه و ترهبار قانونی است
علی حیدریان شهردار ورامین در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که مکان ساخت میدان میوه و ترهبار متعلق به شهرداری ورامین است، اظهار داشت: میدان میوه و ترهبار متعلق به شهرداری ورامین بوده و اسناد و مدارک آن نیز موجود است.
وی افزود: شهرداری ورامین در این میدان، غرفهای دارد که در آن سرویس بهداشتی، نمازخانه و پایگاه بسیج از سالیان گذشته قرار داشته است.
شهرداری بر اساس مجوز اخذشده به کار خود ادامه میدهد
حیدریان با اشاره به کسب مجوز شهرداری از شورای اسلامی شهر ورامین ادامه داد: شهرداری از شورای اسلامی شهر ورامین برای ساماندهی و ساخت مجدد این غرفه مجوزهای لازم را اخذ کرده و همه فعالیتهای انجامشده قانونی است.
شهردار ورامین اضافه کرد: تلاش داریم تا در این غرفه، سرویس بهداشتی، نمازخانه و پایگاه بسیج را بهصورت مناسبی احداث و راهاندازی کنیم که این امر خدمت بزرگی به مراجعان و حجرهداران خواهد بود.
وی عنوان کرد: مالکیت مکان احداث پروژه متعلق به شهرداری ورامین است و کسی نمیتواند مدیریت شهری را از انجام عملیات عمرانی در مکانی که متعلق به شهرداری بوده، منع کند به همین خاطر شهرداری ورامین با جدیت به کار خود ادامه میدهد.
برای ساخت در میدان میوه و ترهبار از ظرفیت بخش خصوصی استفادهشده است
سید رضا احمدی رئیس شورای اسلامی شهر ورامین نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر با تأیید اخذ مجوز شهرداری برای انجام عملیات ساخت و ساز در میدان میوه و ترهبار اظهار داشت: در دوره سوم شورای اسلامی شهر ورامین مصوبه ساخت در میدان میوه و ترهبار صادرشده است.
وی افزود: شهرداری ورامین نیز بر اساس این مصوبه و با تقدیم لایحهای، برنامه خود را در این میدان اجرایی کرده که بر اساس مجوز شورای شهر، میتواند یک ساختمان سهطبقه احداث کند.
احمدی ادامه داد: بر اساس برنامهریزی پیشبینیشده در این ساختمان سهطبقه، سرویس بهداشتی و نمازخانه، کاربری اداری و تجاری پیشبینیشده است.
رئیس شورای اسلامی شهر ورامین یادآور شد: به طور قطع افزایش خدمات در میدان میوه و ترهبار میتواند برای مراجعهکنندگان و حجرهداران مؤثر باشد، به همین خاطر باید از ظرفیتهای این عرصه بهخوبی بهره گرفت.
احمدی تأکید کرد: در سایه تعامل و همدلی میتوان مشکلات را حل و خدمترسانی مطلوبتر و بهتری را به مردم ارائه کرد.
وی متذکر شد: فعالیت شهرداری در میدان میوه و ترهبار قانونی است و نمی توان به آن خدشه ای وارد کرد.
احمدی یادآور شد: شهرداری برای ساخت ساختمان در میدان میوه و ترهبار از ظرفیت و پتانسیل بخش خصوصی استفاده خواهد کرد.
خبرنگار : محمدرضا حیدری
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