عمليات انتحاري در مقابل نظاميان كانادايي درجنوب افغانستان

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز، پس از اين انفجار، نگراني درباره كشته شدن نظاميان كانادايي افزايش يافته است.

يك افسر ارتش افغانستان گفت: يك بمب گذار انتحاري در شهر قندهار، كه چريكهاي طالبان پيش از اين شماري از نيروهاي خارجي و غير نظاميان را درآنجا كشته اند، به خودروي حامل نظاميان كانادا حمله كرده است.

فرمانده ارتش افغانستان در جنوب اين كشور گفت:" يك خودرو پر از مواد منفجره در نزديكي خودروي نظامي نيروهاي كانادا منفجر و بمب گذار هم كشته شد."

در اين انفجار كه درجاده ارتباطي ميان قندهار و شهر مرزي سبين بولداك درايالت قندهار به وقوع پيوست، پنج نفر زخمي شدند كه حال يكي از مجروحان وخيم گزارش شده است.

كانادا حدود 2300 نيروي خود را در قندهار مستقر كرده است.

اين انفجار پس از آن صورت گرفت كه روز گذشته يك سرباز كانادايي كشته و چند تن ديگر نيز مجروح شدند.

اين در حالي است كه براساس نظرسنجي اخير توسط موسسه "استراتژيك كانسل" كه در روزنامه "گلوب اند ميل" منتشر و در شبكه تلويزيوني "سي.تي.وي" نيز پخش شد، 62 درصد از كانادايي‌ ها مخالفت خود را با حضور نيروهاي كانادايي در افغانستان اعلام كردند.