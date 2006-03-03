در ايران همه انگليس را مقصر مي دانند

به گزارش خبرگزاري مهر روزنامه انگليسي گاردين در شماره اخير نوشته است : ‏مخالفت باانگليسي ها حداقل اززمان رضاشاه كه طرفدارآلمان بودونيزجنگ جهاني دوم وجودداشته تا آنجا كه دريك سريال تلويزيوني به نام "دايي جان ناپلئون " تكيه كلام كاراكتر اصلي آن اين است ‏:‏همه چيززيرسرانگليسي هااست ‏.‏

گاردين افزود‏: حتي ‏شاه ايران نيزدرروزهاي استيصال وپاياني حكومت خودبه "ويليام سوليوان "سفيرآمريكاگفته بودكه دستهاي انگليسي هارادرپس تظاهرات خياباني ضدسلطنت درايران كشف كرده است ‏.‏

رابرت تيت خبرنگار گاردين بااشاره به تحولات ملي شدن صنعت نفت وحمايت انگليس از كودتاي 1332 عليه حكومت مصدق مي افزايد‏: ‏اين اعتقادات ضدانگليسي همگي مبتني برخرافات نيست وبروقايع تاريخي نيزاستواراست ‏.‏

اين روزنامه نگارازقول "محمدحسين عادلي "سفيرپيشين ايران درلندن نوشت ‏:‏درقرن نوزدهم ,ايران مهره اي ازبازي بزرگ روسيه وانگليس درآسياي مركزي بودوازنظرتاريخي مردم ايران براين باورندكه كودتاي 1299 شمسي وبه قدرت رسيدن رضاخان ومحمدرضاشاه نيزتوسطانگليسي هاانجام شد‏.‏

درپايان اين گزارش آمده است ‏:‏سياستمداران انگليس بايدهوشمندانه ياد بگيرندكه چيزي كه ايراني هارامتحدخواهدكرد,خودانگليس است ‏.