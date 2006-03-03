در ايران همه انگليس را مقصر مي دانند

به گزارش خبرگزاري مهر روزنامه انگليسي گاردين در شماره اخير نوشته است : مخالفت باانگليسي ها حداقل اززمان رضاشاه كه طرفدارآلمان بودونيزجنگ جهاني دوم وجودداشته تا آنجا كه دريك سريال تلويزيوني به نام "دايي جان ناپلئون " تكيه كلام كاراكتر اصلي آن اين است :همه چيززيرسرانگليسي هااست .
گاردين افزود: حتي شاه ايران نيزدرروزهاي استيصال وپاياني حكومت خودبه "ويليام سوليوان "سفيرآمريكاگفته بودكه دستهاي انگليسي هارادرپس تظاهرات خياباني ضدسلطنت درايران كشف كرده است .
رابرت تيت خبرنگار گاردين بااشاره به تحولات ملي شدن صنعت نفت وحمايت انگليس از كودتاي 1332 عليه حكومت مصدق مي افزايد: اين اعتقادات ضدانگليسي همگي مبتني برخرافات نيست وبروقايع تاريخي نيزاستواراست .
اين روزنامه نگارازقول "محمدحسين عادلي "سفيرپيشين ايران درلندن نوشت :درقرن نوزدهم ,ايران مهره اي ازبازي بزرگ روسيه وانگليس درآسياي مركزي بودوازنظرتاريخي مردم ايران براين باورندكه كودتاي 1299 شمسي وبه قدرت رسيدن رضاخان ومحمدرضاشاه نيزتوسطانگليسي هاانجام شد.
درپايان اين گزارش آمده است :سياستمداران انگليس بايدهوشمندانه ياد بگيرندكه چيزي كه ايراني هارامتحدخواهدكرد,خودانگليس است .
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