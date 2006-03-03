گزارش يك سايت آنگولايي از پيروزي تيم ملي ايران برابر كاستاريكا

به گزارش خبرنگار "مهر" سايت " آنگولاپرس " يكي ازسايت هاي رسمي كشور آنگولا پس از برگزاري ديدارهاي دوستانه روز چهارشنبه هفته گذشته بين تيم هاي راه يافته به جام جهاني گزارش داد : تيم فوتبال آنگولا با نتيجه يك بر صفرمقابل ميزبان خود كره جنوبي شكست خورد. تك گل اين ديدار را پارك جي سونگ بازيكن تيم فوتبال منچستر يونايتد در دقيقه 22 به ثمر رساند.

اين سايت در ادامه گزارش خود آورد: تيم مكزيك نيز با يك گل برغنا غلبه كرد، پرتغال سه برصفرعربستان را شكست داد و ايران با نتيجه سه بر دو مقابل كاستاريكا به برتري دست پيدا كرد.

تيم فوتبال آنگولا در سومين ديدار خود در رقابت هاي جام جهاني 2006 در تاريخ 31 خرداد ماه در شهرلايپزيك به مصاف تيم ملي كشورمان خواهد رفت.