تالار حافظ میزبان تئاتر «هیچکس نبود بیدارمان کند»

مدیر موسسه فرهنگی هنری آوای اندیشه فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پس از اجرا و استقبال کم نظیر مردم اصفهان از این اثر، تئاتر «هیچ کس نبود بیدارمان کند» دوازدهم تا چهاردهم آذر ماه در تالار حافظ شهر شیراز با هنرنمایی فریبا متخصص، الهام پاوه نژاد، رضا مولایی، پیام دهکردی، خاطره حاتمی، محمدرضا علی اکبری، عارفه لک، نیلوفر دربندی، آماندا موسوی و ماهرخ لک اجرا خواهد شد.

بهرام سلمانی، ادامه داد: تئاتر هیچکس نبود بیدارمان کند در زمره نمایش های اجتماعی و درام قرارمیگیرد،شخصیت‌های نمایش طوری پرداخت شده‌اند که بتوانند یک شاخص و نمونه برای مخاطب روبروی خود داشته باشند، برای مثال شخصیت پروین با بازی عارفه لک نمادی از یک فرد آرمان گراست، فردی که جامعه پیرامونش برایش اهمیت دارد و در عین حال حاضر است برای خانواده خود هر کاری بکند، برای او ازدواج نکردن کوکب که در میانه کودکی و نوجوان است همان قدر اهمیت دارد که مرگ پسر عمویش به دست سهراب با بازی رضا مولایی.