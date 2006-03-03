صلح مبتني بر تثبيت سلطه نمي تواند پايدار باشد / ايران به دنبال كم كردن فاصله ها است

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به مالزي، محمود احمدي نژاد صبح امروز به وقت محلي پس از سخنراني در جمع مسئولان و كارشناسان موسسه دپيلماسي و روابط خارجي مالزي به پرسش هاي آنان پاسخ گفت.

رئيس جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به سئوالي در خصوص راه اندازي بلوك سياسي كشورهاي اسلامي شبيه آنچه كه در اروپا وجود دارد گفت: تحقق يك بلوك سياسي اسلامي امكان پذير است و مي توانيم پول مشترك ، بازار مشترك داشته باشيم.

وي افزود: اسلام متعلق به همه بشريت است و آمده است تا همه بشريت را به كمال برساند و لذا تشكيل يك بلوك اسلامي در خدمت گسترش صلح و آرامش جهاني است و در خدمت كرامت بشريت براي هيچ ملتي خطري محسوب نمي شود. با برادران خود در مالزي و برخي از كشورهاي اسلامي مشغول گفت وگو هستيم تا در آينده اي ناچندان دور پيوند عمقي را بين كشورهاي اسلامي ايجاد كنيم .

وي در پاسخ به سئوال ديگري در خصوص انتظارات جمهوري اسلامي ايران از سازمان كنفرانس اسلامي گفت: امكاناتي كه امروز در خدمت جهان اسلام است مي تواند همه نيازهاي كشورهاي اسلامي را تامين كند و بهترين سرزمين ها و منابع مادي و انساني و معادن نفت و گاز و متخصصان ، مبتكرين فراوان دارد.

احمدي نژاد گفت: فرهنگ اسلامي غني ترين و كاملترين فرهنگي است كه در اختيار مسلمانان است و سازمان كنفرانس اسلامي بايد اين ظرفيت عظيم را در خدمت جوامع اسلامي سازماندهي كند كه اين كار اگر چه سخت است، اما شدني است.

رئيس جمهور در پاسخ به سئوال يكي از حضار مبني بر مقايسه مفهوم عدالت در غرب يا عدالت اسلامي تاكيد كرد: عدالتي را كه اسلام مطرح مي كند عدالت مبتني بر معنويت و خداپرستي است كه در چارچوب مكتب توحيدي بيان مي شود درحالي كه اين مفهوم در غرب ديده نمي شود.

وي افزود: زماني در شرق عدالت را به مفهوم مساوات دنبال كردند و ديدند كه سوسياليسم نتوانست بشريت را به نقطه مطلوب برساند . عدالت اسلامي يعني توزيع عادلانه فرصت ها متناسب با استعدادها و استحقاق ها و توزيع متناسب امكانات و عدم تامين تحميل تجاوز و زورگويي و اين امر تنها از عهده كساني برمي آيد كه خود از درون به عدالت رسيده باشند و از قيد و بند خودخواهي سلطه طلبي نجات يافته باشند.

احمدي نژاد خاطرنشان كرد: كساني كه تنها به فكر پركردن جيب خود و تامين منافع خويش هستند و كارخانجات توليد سلاح راه مي اندازند و همه وجودشان را قدرت طلبي فراگرفته و از دورغ و تقلب و فتنه دريغ نمي كنند نمي توانند با داعيه عدالت در جهان داشته باشند.

رئيس جمهور در خصوص تفكر طالبانيسم و تندرويي هاي مذهبي سئوال شد كه وي در پاسخ گفت: متاسفانه نظام سلطه براي تحقق اهداف خود دست به سازماندهي گروه هاي تند رو مي زند و براي جلوگيري از گرايش ملتها به مكاتب توحيدي و جلوگيري از شكوفايي عميق تعاليم اسلامي جريانات سطحي را تقويت مي كند و جريان طالبان نيز از نقشه هاي سرويس هاي اطلاعاتي نظام سلطه ريشه مي گيرد و سامان يافته نظام سلطه براي مقابله با بيداري اسلامي است.

وي ادامه داد: امروز در دنياي اسلام شاهد حركت قوي بازگشت به خود و افتخار به مسلماني بودند و اعتقاد به اين كه اسلام ديني كامل و جامع و كارگشا است .

احمدي نژاد افزود: طالبان از همان آغاز هيچ اقدامي به نفع اسلام و مسلمانان انجام نداده است. و از روز نخست به نفع نظام سلطه گام برداشته است و تا امروز در سطح جهان نظام سلطه توانست با استفاده از اين عناصر متعصب و تندرو به نفع خود و مقابله با موج حقيقي اسلامي گام بردارد.

رئيس جمهور در پاسخ به سئوال وزير امور خارجه مالزي كه پرسيد راهكار حل مناقشات امروز ميان كشورهاي اسلامي چيست گفت: حل مناقشات داخل جهان اسلام بازگشت به اسلام واقعي است و توحيد عدالت است آن دستي كه جريان طالبان را راه اندازي كرد در تمام جهان مشغول فعاليت است .

احمدي نژاد گفت: غربي ها با سازماندهي برخي جريانات به دنبال خدشه دار كردن وحدت دنياي اسلام هستند و كشورهاي اسلامي مي تواند با تاكيد بر عدالت وبرابري و گذشت و مهرباني زمينه را براي حل مشكلات موجود فراهم نمايند.

رئيس جمهور اظهارداشت: حركت اسلامي همواره بيش از آنكه از دشمنان بيروني آسيب ببند از افراد كج فهم و كوته بين قدرت طلب داخلي آسيب ديده است. بحث فرهنگ اخلاقي اسلام توسعه و عدالت طلبي زمينه رفع همه مناقشات مي باشد.

احمدي نژاد گفت: به لحاظ ساختاري اگر سازمان كنفرانس اسلامي اقتدار بيشتري پيدا كند مي تواند مسائل جهان اسلام را دردرون خود انجام دهد .

وي ادامه داد: يكي از پيشنهادات ما اين است كه براي حل و فصل مناقشات دروني دنياي اسلام شوراي داوري تشكيل شود و اختلافات به آنجا ارجاع شود و حكام آنجا نيز لازم الاجرا باشد. تا بتوان در دنياي امروز بر مبناي عدالت مناقشات را رفع كرد.

احمدي نژاد در پاسخ به اينكه آيا ايران در شرايط كنوني آماده مقابله با آمريكا را دارد گفت: ما خواهان صلح و آرامش براي همه بشريت هستيم اما اين صلح و آرامش وفقط بر پايه عدالت و معنويت امكان پذير است.

رئيس جمهور تاكيد كرد: صلح مبتني بر سلطه نمي تواند پايدار باشد و يك جانبه گرايي همين طور. ما آماده گفتگو با همه هستيم به جز رژيم صهيونيستي و با بقيه هيچ كاري نداريم.

احمدي نژاد با بيان اينكه اين كشورهاي مدعي بر آزادي و دموكراسي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي از يك رژيم فاسد ضد بشري و خشن در ايران حمايت مي كرد گفت: كشتن زنان و مردان بي دفاع درخيابانها و شكنجه افراد مخالف از جمله رئيس جمهور شهيد رجايي از ويژگي هاي رژيم گذشته ايران به حساب مي آيد. اما پس از پيروزي انقلاب اسلامي بر آن رژيم بناي مخالفت با ما گذشته شد و با تهديد و تحريم و تهمت جنگ و حمايت از تروريسها خسارات زياد مالي و انساني به انقلاب كرد. و در حال حاضر نيز به دنبال دشمني با انقلاب اسلامي بر آمدند و مي خواهند در مقابل راي خاص ملت ايران بياستند.

وي افزود: آنان قوانيني را كه در راستاي اهدافشان بود زير پا مي گذارند و همين قوانين نوشته شده خود را توجهي نمي كنند شما اگر تركيب 35 عضو شوراي حكام را بنگريد برمي يابيد كه اكثريت آنها غربي هستند و ظاهرا دموكراتيك عمل مي كنند. اما در باطن ديكتاتورند . آژانس بين المللي انرژي اتمي كه نيز تحت سلطه آنهاست به آنها گفته است كه نشانه اي از انحراف در فعاليت هسته اي ايران وجود ندارد اما آنان باز به ملت ايران فشار مي آورند .

رئيس شوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران با تاكيد بر اينكه ما بر اساس تعاليم اسلام اهل گفتگو هستيم افزود: اما اگر كساني بخواهند خارج از مقررات چيزي را بر ما تحميل كنند تجربه نشان داده است ملت ايران داغ پشيماني را بر پيشاني آنها با قدرت نقش خواهد بست و اجازه نمي دهد كه هيچ تحميلي به ملت ايران بشود.

وي افزود: امكان دفاع از خود را داريم و ملتي بسيارتوانمند و قدرتمند داريم و نيازمند به سلاح هسته اي نداريم .

احمدي نژاد اظهارداشت: برخي فكر مي كنند با قدرت هسته اي مي توان از خود دفاع كرد در حالي كه اكنون فكر و انديشه و ارزشهاي انساني سلاح ملتها براي دفاع از آنهاست. جمهوري اسلامي ايران قدرت خود را از ملت و تمدن و فرهنگ و دين اسلام گرفته و در دوران اخير پايه گذار نهضت عظيم اسلامي و بيداري اسلامي است و اجازه نمي دهد هيچ محدوديتي بر او تحميل شود.

وي تاكيد كرد: ما از مواضع هسته اي خود و از حقوق مسلم خويش عقب نشيني نمي كنيم .

رئيس جمهور در پاسخ به اين كه چگونه مي تواند فضاي آرام در جهان ايجاد كرد و با يكديگر گفتگو كرد در حالي كه كاريكاتورهاي اهانت آميز عليه رسول گرامي اسلام (ص) و موضوع فعاليتهاي هسته اي ايران فاصله غرب و كشورهاي اسلامي از جمله ايران را زياد كرده است گفت: چه كساني از اين كاريكاتور هاي اهانت آميز حمايت كرده اند آنها دروغ مي گويند كه آزادي وجود دارد . چرا به روزنامه نگاران و دانشمندان اجازه نداده اند كه در خصوص وقايع تاريخي مطلب بنويسند و سوال از آن موضوعات، زندان به دنبال دارد.

وي افزود:در حالي كه كشورهاي مسلمان قصد دارند در صلح و آرامش با ساير كشورها زندگي كنند نظام سلطه به دنبال تحريك احساسات مسلمانان مي رود و به جاي محكوم كردن يك عمل خلاف از آن حمايت مي كنند.

رئيس جمهوري اسلامي ايران ما به دنبال كم كردن فاصله ها هستيم ، با كسي دعوا نداريم و خواهان روابط صلح آميز با همه هستيم .در حالي كه برخي ها انتظار دارند مانند دوران گذشته دستور بدهند و بقيه اجرا كنند. اما لازم است آنان از خواب بيدار شوند.

احمدي نژاد ما اعلام كرده ايم آماده اعزام گروههاي صاحب نظردر خصوص حقوق بشر به اروپا هستيم اما آنان متاسفانه حرفهايي مي گويد و از عبارتي استفاده مي كنند كه همه بايد از آنان تبعيت كنند.

از احمدي نژاد سئوال شد، چرا اختلاف زيادي بين مذاهب اسلامي در خاورميانه وجود داردكه وي پاسخ داد: البته اين اختلافات رو به كاهش است درگذشته بيشتر بوده و امروز كاهش يافته و علت آن هم كم كاري دانشمندان و برخي خودخواهان و كج فهمان مي باشند و از طرفي ديگر نظام سلطه احزاب و گروهها و عناصر نفوذي را براي تفرقه اندازي ايجاد كرد اما ما يك خدا، يك كتاب ، يك هدف داريم .

رئيس جمهوري ايران در پايان گفت: مطمئن هستم و ترديدي ندارم كه موج جديدي از بيداري دنياي اسلام و مسيحيت و در ساير اديان نيز به سيل و طوفان تبديل خواهد شد و همه روابط عالم و منازعات سياسي موجود و معادلات را به نفع عدالت طلبان و خداپرستان به هم خواهد رساند.