نشريات دانشجويي در تعامل با تشكل ها به حفظ ايده آل هاي رسانه آزاد توجه كنند

"احسان بجنوردي" در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اظهار اين مطلب افزود: مفيد بودن تعامل نشريات دانشجويي با تشكل هاي دانشجويي از جهت بهره گيري نشريات از تشكيلات ساختارمند تشكل ها و محقق شدن "گفت و گو" به عنوان يكي از شاكله هاي اطلاع رساني آزاد، غير قابل انكار است.

دبير خانه نشريات دانشجويي دانشگاه صنعتي شاهرود تصريح كرد: نشريات مستقل دانشجويي به دليل اينكه وامدار هيچ فرد يا گروهي نيستند در دانشگاه بيشترين طرفدار را دارند و به اين جهت بايد ضمن گسترش تعامل خود با ساير اجزاي جنبش دانشجويي به حفظ استقلال و فكرهاي اوليه خود توجه داشته باشند.

اين فعال نشريات دانشجويي اظهار داشت: نشريات دانشجويي هميشه از بيرون به قضايا نگاه كرده اند و اين به عنوان يك وجه تمايز بين استراتژي نشريات و تشكل ها است و لزومي ندارد كه نشريات دانشجويي حتي در صورت تعامل گسترده با تشكل ها به تغيير روند نظاره گري خود بپردازند.

به گزارش مهر، "احسان بجنوردي" مدير مسئول نشريه "پنجره" با زمينه سياسي، اجتماعي و فرهنگي از نشريات مستقل دانشگاه صنعتي شاهرود است كه قريب به سه سال سابقه انتشار دارد.