اسرائيل به طرح نقشه راه پايبند نيست / خواستار روابط با جامعه بين المللي هستيم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه از مسكو، خالد مشعل كه امروز براي ديدار با مقامات روسيه وارد اين كشور شده است، گفت : مشكل در موضع حماس نيست، بلكه در موضع اسرائيل است، اين رژيم طرح نقشه راه را رد كرده است.



مشعل افزود: ما بنا به دعوت ولاديميرپوتين رئيس جمهوري روسيه به مسكو آمده ايم تا اوضاع خاورميانه را مورد بحث وتبادل نظر قرار دهيم.



مشعل گفت : مي خواهيم از موضع روسيه مطلع شويم، و موضع خود را نيز به اطلاع اين كشور برسانيم، به اعتقاد من مشكل به ملت فلسطين بر نمي گردد، بلكه مشكل به اشغالگري (اسرائيل درمناطق فلسطيني) برمي گردد، ما خواهان صلح در منطقه هستيم، اما صلح برقرار نمي شود، مگر اينكه اشغالگري از بين برود.



وي افزود: براي ما مهم است كه با جامعه بين المللي رابطه داشته باشيم، ما ديدار از روسيه كه يك كشور قدرتمند است، آغازي براي چنين روابط مي دانيم.



قراراست، هيئت فلسطيني به رياست خالد مشعل با سرگئي لاوروف وزير امور خارجه روسيه ديدار كند.



پيش ازشروع مذاكرات امروز، نزال از رهبران حماس تاكيد كرد كه اين جنبش هرگز رژيم اسرائيل را به رسميت نخواهد شناخت.

ديدار هيئت حماس از مسكو، در پي پيروزي اين جنبش در انتخابات 25 ژانويه فلسطين(5 بهمن)، ديداري مهم به شمار مي رود.



روسيه كه مي خواهد در حل بحران خاورميانه، ايفاي نقش كند، معتقد است كه منزوي كردن حماس سودي نخواهد داشت، واين جنبش اسلامي بايد به يك جريان مشروع درچارچوب فعاليت كميته چهارجانبه تبديل شود.



كميته چهارجانبه متشكل از سازمان ملل، آمريكا، اتحاديه اروپا و روسيه از حماس خواسته است، رژيم اسرائيل را به رسميت بشناسد و مقاومت بر ضد اشغالگري كه اين كميته از آن به خشونت ياد كرده است، كنار بگذارد و به توافقات امضا شده ميان تشكيلات خودگردان واسرائيل احترام بگذارد؛ حماس با تاكيد بر اينكه هرگز رژيم اسرائيل را به رسميت نخواهد شناخت، اعلام كرده است كه تنها بر اساس منافع ملت فلسطين و آرمانهاي آن گام برخواهد داشت.