شماره جدید هفته نامه ندای ملت/ بررسی حملات داعش در پاریس

گروه بین الملل: در شماره جدید هفته نامه «ندای ملت»، مسائلی چون حملات پاریس، تهدید فرانسه از سوی اسرائیل قبل از حملات پاریس، آیا قدرتهای جهانی بعد از حوادث تروریستی پاریس در سیاستهای خود تجدید نظر خواهند کرد؟ مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

در مقدمه این هفته نامه آمده است عملیات تروریستی که در ۶ منطقه مختلف در پاریس انجام گرفت ۱۳۰ کشته و ۳۰۰ زخمی برجای گذاشت. هر چند «داعش» مسئولیت این اقدامات تروریستی را به عهده گرفت اما در حقیقت این مسلمانان بودند که بعد از وقوع این وقایع ضربه اساسی خوردند و احساسات آنها جریحه دار شد و عرصه بر آنها در کشورهای اروپایی تنگتر شد. پاپ در بیانیه ای که بعد از این حوادث صادر کرد گفت: این حوادث در واقع مقدمه ای برای شروع جنگ جهانی سوم است. این بیانیه در جای خود اسفناک است چون قبل از این نیز «جرج بوش» رئیس جمهور وقت آمریکا بعد از واقعه ۱۱ سپتامبر اعلام کرد، این واقعه تداوم جنگهای صلیبی است و بدین گونه دشمنی غرب با اسلام آشکارتر شد.

در ادامه این مقدمه آمده است که غرب و در راس آن آمریکا در طول ۱۴ سال اخیر ظلمهای بیشماری بر مسلمانان جهان روا داشته است و با تحمیل جنگ بر کشورهای افغانستان، عراق، سوریه نفرت مسلمانان را از خود برانگیخته است و به گونه ای بذر دشمنی را در خاورمیانه کاشته است. تدام جنگ در خاورمیانه نه تنها به مسلمانان ضربه ای غیر قابل جبران وارد نمود است بلکه با به وجود آمدن گروههای تروریستی چون طالبان، القاعده، داعش و بوکوحرام دنیای اسلام خصوصاً خاورمیانه دچار التهاب شدیدی شده است و پاکستان در مبارزه با تروریسم در منطقه صدمات جانی و مالی زیادی را متحمل شده است که سدی در راه رشد این کشور بوجود آورده است و کشورهای غربی باید از این امر آگاه باشند که خود بذر نفاق و دشمنی را در خاورمیانه کاشته اند و دود این دشمنی به چشم خود آنها خواهد رفت. اسلام هراسی و اسلام ستیزی یکی از سیاست های است که آمریکا و کشورهای غربی در پیش گرفته اند.

در ادامه «انیس الرحمن» در مقاله ای که با عنوان «چه کسی از حملات پاریس سود خواهد برد» به تجزیه و تحلیل این موضوع پرداخته است. نویسنده به بررسی حمله آمریکا به عراق و تشکیل گروه تروریستی داعش می پردازد. انیس الرحمن اصطلاح انگلیسی «حمله پرچم دروغین» (False Flags Attack) را بکار می برد، در زمانهای قدیم کشتیهای جنگی از جنس چوب ساخته می شدند و بعد از آنکه طرف مقابل داشت از دشمن شکست می خورد کشتیهای جنگی خود را آتش می زد تا دشمن فکر کند بطور کامل طرف مقابل را شکست داده است و بدین گونه به محض نزدیک شدن کشتیهای دشمن، طرف مقابل با حمله ناگهانی بر دشمن غلبه می کرد. اینگونه تاکتیکی در جنگ با مسلمانان بعد از واقعه ۱۱ سپتامبر و حملات پاریس اتخاذ شد و در حال حاضر مرکز و محور آن سوریه است. بعد از واقعه ۱۱ سپتامبر و حمله به برجهای دوقلوی تجارت جهانی آمریکا گروه القاعده و عراق را مسئول این حملات شناخت و با سیاستی از پیش تعیین شده به عراق و افغانستان تجاوز نظامی انجام داد.

صدام حسین که ارتشی قدرتمند در اختیار داشت به قدرت ارتش خود می بالد اما همان ارتش و نیروهای امنیتی در حمله ارتش آمریکا بطور ناگهانی غیبشان زد و تمام تسلیحات نظامی عراق از شمال به غرب عراق انتقال داده شد. اگر نگاه درستی به وقایع امروز داعش در عراق و سوریه بیندازیم متوجه می شویم که داعش از همان تسلیحات و اداوات نظامی استفاده کرد که در زمان جنگ عراق و آمریکا از شمال به جنوب عراق برده شد نیروهایی که تحت رهبری «ابوبکر البغدادی» در حال جنگ و داعیه خلافت در عراق و سوریه را دارد و می خواهد قلمرویی بیشتر از انگلستان در دنیا بوجود آورد در حقیقت همان نیروهای فراری صدام حسین هستند و فکر حکومت بر جهان اسلام را در سر می پرورانند.

«تونی بلر» نخست وزیر سابق انگلیس در بیانات خود از حمله به عراق معذرت خواهی کرد و گفت: من مسئول تشکیل داعش در عراق هستم. در جنگی که در آن انگلیس با آمریکا در آن مشارکت داشت با این بهانه به عراق حمله شد که صدام حسین در حال تولید سلاحهای شیمیایی کشتار جمعی است اما این توطئه ای برای تسلط بر عراق، استخراج نفت آن و فروش آن به آمریکا و کشورهای اروپایی بود. آمریکا در سیاست جنگی خود موفقیت آمیز عمل کرد و بدین سان در خاورمیانه آتشی افروخت که در حال حاضر آتش آن به چشم مسلمانان می رود. آمریکا و صهیونیسم جهانی در حال آتش افروزی در منطقه خاورمیانه است تا بدین وسیله به اهداف پلید خود در این منطقه دست یابد و در بیم مسلمانان نفاق و دشمنی بیشتری بوجود آورد.