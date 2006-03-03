كميته " گفتگوي اديان" در مصر تشكيل شد

به گزارش خبرگزاري مهر" به نقل از محيط، اعضاي شوراي تحقيقات اسلامي مصر وابسته به دانشگاه الازهر به رياست دكتر سيد محمد طنطاوي شيخ الازهر كميته " گفتگوي اديان" را در مصر تشكيل دادند.

اين كميته جديد شامل 22 عضو از اعضاي شوراي تحقيقات اسلامي مصر است كه رياست آن به عهده شيخ عمر الديب معاون الازهر و شيخ ابراهيم فيومي دبير كل شوراي تحقيقات اسلامي الازهر به عنوان سخنگوي اين كميته فعاليت است.

از فعاليتهاي اين كميته تحقيقات علمي در زمينه اديان مختلف به منظور شناخت هر چه بيشتر اديان از آموزه هاي ديني و اعتقادي يكديگر عنوان شده است.

اين كميته برگزاري همايش و نشستهايي با عنوان گفتگو، مشاوره و تقريب اديان و مذاهب را در برنامه خود دارد.

كميته مذكور به بررسي علل و عوامل دوري برخي از مذاهب و اديان مي پردازد و راهكارهايي به منظور دستيابي به مصالحه و سازش اديان را ارائه مي دهد.

هدف از تشكيل اين كميته دستيابي دينداران به صلح و برقراري آرامش در جوامع آنان ذكر شده است.

اين كميته معتقد است كه اديان نقاط مشترك بسياري دارند كه خود از آن بي اطلاعند. بنابراين انسجام و گفتگو مي توانند اين نقاط مشترك را مطرح و آنها را به يكديگر نزديك كنند.