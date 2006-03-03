تنها مداحان داراي مجوز مي توانند برنامه اجرا كنند

حجت الاسلام علي اصغر قرباني محلاتي در گفتگو خبرنگار گروه دين وانديشه "مهر" در كرج اظهار داشت: سازمان تبليغات اسلامي در سطح استان تهران از مسائل منفي مداحي بشدت جلوگيري مي كند و تنها به مداحاني كه در كلاسهاي آموزش مداحي شركت داشته اند، مجوز اجراي برنامه مي دهد

حجت الاسلام قرباني محلاتي تصريح كرد: با توجه به تأكيدات مقام معظم رهبري، ضرورت اصلاح جامعه مداحان احساس مي شود و راديو وتلويزيون نيز امسال ، برنامه هاي مداح محور را كمرنگتر از قبل به نمايش گذاشت.

وي با اشاره به تلاش دشمنان داخلي و خارجي به منظور بي محتوا كردن عزاداريهاي شيعيان در ايام محرم و صفر افزود: مداح محوري در مراسم عزاداري ابا عبدالله (ع) از طرحهايي است كه دشمن براي تضعيف جامعه مسلمانان بشدت آن را دنبال مي كند.

وي يكي از اقدامات مهم و مؤثر در ساماندهي مداحان را شناسايي مداحان آماتور و حرفه اي اعلام و يادآور شد: وجود سخنران و مبلغ در هيئتها نيز به همين دليل يك ضرورت غيرقابل انكار تلقي مي شود، زيرا هيئت فاقد مبلغ ، موفق به آشنايي با قيام و اهداف امام حسين (ع) و نقشه هايي كه دشمن در راه تحريف اين قيام طراحي كرده نمي شود.