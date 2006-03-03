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۱۲ اسفند ۱۳۸۴، ۱۴:۳۱

تنها مداحان داراي مجوز مي توانند برنامه اجرا كنند

تنها مداحان داراي مجوز مي توانند برنامه اجرا كنند

رئيس اداره تبليغات اسلامي جنوب كرج گفت: به منظور جلوگيري از انحرافات در ايام عزاداري و نيز اعياد مذهبي تنها مداحاني كه مجوز مداحي از سازمان تبليغات را دارند، مي توانند به اجراي برنامه مداحي در مجالس مذهبي بپردازند.

حجت الاسلام علي اصغر قرباني محلاتي در گفتگو خبرنگار گروه دين وانديشه "مهر" در كرج اظهار داشت: سازمان تبليغات اسلامي در سطح استان تهران از مسائل منفي مداحي بشدت جلوگيري مي كند و تنها به مداحاني كه در كلاسهاي آموزش مداحي شركت داشته اند، مجوز اجراي برنامه مي دهد

حجت الاسلام قرباني محلاتي تصريح كرد: با توجه به تأكيدات مقام معظم رهبري، ضرورت اصلاح جامعه مداحان احساس مي شود و راديو وتلويزيون نيز امسال ، برنامه هاي مداح محور را كمرنگتر از قبل به نمايش گذاشت.

وي با اشاره به تلاش دشمنان داخلي و خارجي به منظور بي محتوا كردن عزاداريهاي شيعيان در ايام محرم و صفر افزود: مداح محوري در مراسم عزاداري ابا عبدالله (ع) از طرحهايي است كه دشمن براي تضعيف جامعه مسلمانان بشدت آن را دنبال مي كند.

وي يكي از اقدامات مهم و مؤثر در ساماندهي مداحان را شناسايي مداحان آماتور و حرفه اي  اعلام و يادآور شد: وجود سخنران و مبلغ در هيئتها نيز به همين دليل يك ضرورت غيرقابل انكار تلقي مي شود، زيرا هيئت فاقد مبلغ ، موفق به آشنايي با قيام و اهداف امام حسين (ع) و نقشه هايي كه دشمن در راه تحريف اين قيام طراحي كرده نمي شود.

کد مطلب 297940

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