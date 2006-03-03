2 ميليون تماس تلفني با پليس 110

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در مشهد ، سرهنگ محمد مهدي زاده در جمع خبرنگاران افزود: تماس هاي منجر به عمليات بالغ بر 754 هزار مورد بوده است. همچنين 54 درصد تماس ها نيز فقط براي اخذ راهنمايي و گرفتن اطلاعات از پليس بوده است كه با فرهنگ سازي صورت گرفته ، ميزان تماس هاي غير قابل رسيدگي به حداقل ممكن كه 8 درصد باشد ، كاهش يافته است.

وي بالاترين ميزان تماس ها را در خصوص تصادفات بيان كرد و گفت: تماس هاي مربوط به تصادفات 40 درصد كل تماس ها را به خود اختصاص مي دهد كه اين ميزان در روزهاي برفي و باراني افزايش مي يابد.

رئيس مركز فوريت هاي پليس 110 خراسان رضوي افزود: تماس هاي مربوط به نزاع و درگيري 17درصد ، مفاسد اجتماعي 11درصد و انواع سرقت ها با 5/9 درصد كل تماس ها به ترتيب در رده هاي بعدي قرار مي گيرد.

مهدي زاده گفت: ميانگين زمان پاسخگويي و حضور نيروهاي پليس در محل 16 دقيقه بوده است كه با توجه به تراكم شهر مشهد رقم بسيار خوبي است.

وي افزود: براي اولين بار در كشور سيستم هوشمند در مركز فوريت هاي 110 مشهد طراحي شده كه منجر به كاهش 5/30 درصد جرائم شد. اين سيستم بر اساس اطلاعات ، مناطق جرم خيز را در هر روز مشخص مي كند تا نيروي پليس بيشتري در اين مناطق حضور داشته باشند.

رئيس مركز فوريت هاي پليسي 110 خراسان رضوي ادامه داد: با ارائه اين سيستم به راهنمايي و رانندگي مي توان حداقل 20 درصد ميزان تصادفات مشهد را كاهش داد.