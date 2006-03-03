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۱۲ اسفند ۱۳۸۴، ۱۲:۳۶

رئيس فدراسيون اسكي در گفت و گو با " مهر":

المپيك زمستاني ايتاليا تجربه خوبي براي ايران بود

المپيك زمستاني ايتاليا تجربه خوبي براي ايران بود

رئيس فدراسيون اسكي كشور اظهار داشت: مسابقات المپيك زمستاني ايتاليا تجربه خوبي را براي تيم ايران به همراه داشت و سبب شد كه تيم كشورمان با تيم هاي برتر جهان به رقابت بپردازد و بار ديگر با يك محك كلي جايگاه خود را در جهان بسنجد.

عيسي ساوه شمشكي درگفت و گو با خبرنگار ورزشي " مهر" دركرج ، ضمن بيان اين مطلب افزود: تيم دونفره ايران كه علي داد ساوه شمشكي و مجتبي ميرهاشمي را به عنوان نمايندگان كشورمان به همراه داشت، توانست درسه رشته مارپيچ بزرگ، مارپيچ كوچك و  اسكي صحرا نوردي در ايتاليا شركت كند.

وي گفت: اسكي باز آلپاين كشورمان علي داد ساوه شمشكي توانست در رشته مارپيچ بزرگ با85 اسكي باز برتر از 80 كشورجهان رقابت كرده و عنوان سي وششم را از آن خود كند .

شمشكي خاطر نشان كرد: اين درحالي است كه نماينده 40 كشور در اين رشته نتوانستند مسير پيست اسكي را كه بسيار دشوار بود ،سالم طي كنند و در رشته مارپيچ كوچك نيز همين اسكي باز رقيب 97 شركت كننده از85 كشور جهان بود كه توانست در نهايت مقام چهل و يكم را به خود اختصاص دهد و دراين دوره نيز 47اسكي باز در نيمه هاي راه از دوررقابت حذف شدند.

ساوه شمشكي با اشاره به كسب مجوزتوسط تيم ايران براي شركت درسه رشته مسابقات ادامه داد: درالمپيك گذشته تيم ايران مجازبه شركت در يك رشته بود اما خوشبختانه امسال جواز حضور درسه رشته را با خود همراه داشت و اين نشان از پيشرفت چشمگير ايران نسبت به دوره قبل است.

رييس فدراسيون اسكي يادآورشد: در پايان مسابقات المپيك پس از رتبه بندي توسط فدراسيون جهاني دربخش آسيايي تيم ايران پس از تيم ژاپن قرارگرفت و تيم هاي لبنان ، قزاقزستان و ازبكستان به ترتيب پايين تر از تيم ايران قرارگرفتند ، چين و كره نيز به دليل كسب نكردن امتياز كافي حذف شدند.

 درالمپيك زمستاني تورينو ايتاليا تيم آلمان مقام اول را به خود اختصاص داد، آمريكا دوم شد و تيم اتريش موفق به كسب عنوان سوم شد.

کد مطلب 297944

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