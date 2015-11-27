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۶ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۳۵

سرپرست ذوب‌آهن در گفتگو با مهر مطرح کرد:

انتقاد از تعطیلات پیاپی مسابقات لیگ برتر فوتبال

انتقاد از تعطیلات پیاپی مسابقات لیگ برتر فوتبال

اصفهان - سرپرست تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان گفت: متأسفانه در حال حاضر تعطیلات پیاپی مسابقات لیگ برتر باعث کاهش کیفیت بازی تیم‌های مختلف و افزایش مصدومیت‌ها شده است.

علی شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط تیم ذوب‌آهن اصفهان برای دیدار مقابل پدیده مشهد گفت: به هر حال تیم ما در حال حاضر شرایط روحی و روانی بسیار خوبی دارد و بعد از پیروزی مقابل سپاهان، به دنبال کسب پیروزی بعدی در لیگ برتر هستیم.

وی افزود: پدیده مشهد نیز یکی از تیم‌های بسیار خوب لیگ برتر به شمار می‌رود و ما باید در دیدار مقابل این تیم، پیروزی را کسب کرده و در جدول رده‌بندی صعود داشته باشیم.

سرپرست تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان ادامه داد: ما بعد از دیدار مقابل پدیده مشهد باید ۲۳ آذر به مصاف تیم سیاه‌جامگان مشهد برویم و این موضوع به دلیل تعطیلاتی است که بار دیگر در مسابقات لیگ برتر صورت می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: به هر حال تعطیلات لیگ برتر بارها از سوی تیم‌های مختلف مورد انتقاد واقع شده و مربیان و مدیران باشگاه‌های مختلف دراین باره صحبت‌های بسیاری بر زبان آورده‌اند.

شجاعی افزود: با این حال، کسی به این موضوع توجهی نمی‌کند اما باید گفت که تعطیلات پیاپی، مشکلات بسیاری برای تیم‌ها ایجاد می‌کند و این موضوع بر کیفیت کار تیم‌ها تأثیر می‌گذارد.

وی اضافه کرد: متأسفانه مسئولان بازی‌ها را مدتی تعطیل می‌کنند اما به یک باره بازی‌ها را به صورت پشت‌سر هم و پیاپی برگزار می‌کنند و این موضوع باعث فشار به برخی تیم‌ها و مصدومیت بازیکنان می‌شود.

کد مطلب 2979450

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