انتقاد از تعطیلات پیاپی مسابقات لیگ برتر فوتبال

علی شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط تیم ذوبآهن اصفهان برای دیدار مقابل پدیده مشهد گفت: به هر حال تیم ما در حال حاضر شرایط روحی و روانی بسیار خوبی دارد و بعد از پیروزی مقابل سپاهان، به دنبال کسب پیروزی بعدی در لیگ برتر هستیم.
وی افزود: پدیده مشهد نیز یکی از تیمهای بسیار خوب لیگ برتر به شمار میرود و ما باید در دیدار مقابل این تیم، پیروزی را کسب کرده و در جدول ردهبندی صعود داشته باشیم.
سرپرست تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان ادامه داد: ما بعد از دیدار مقابل پدیده مشهد باید ۲۳ آذر به مصاف تیم سیاهجامگان مشهد برویم و این موضوع به دلیل تعطیلاتی است که بار دیگر در مسابقات لیگ برتر صورت میگیرد.
وی خاطرنشان کرد: به هر حال تعطیلات لیگ برتر بارها از سوی تیمهای مختلف مورد انتقاد واقع شده و مربیان و مدیران باشگاههای مختلف دراین باره صحبتهای بسیاری بر زبان آوردهاند.
شجاعی افزود: با این حال، کسی به این موضوع توجهی نمیکند اما باید گفت که تعطیلات پیاپی، مشکلات بسیاری برای تیمها ایجاد میکند و این موضوع بر کیفیت کار تیمها تأثیر میگذارد.
وی اضافه کرد: متأسفانه مسئولان بازیها را مدتی تعطیل میکنند اما به یک باره بازیها را به صورت پشتسر هم و پیاپی برگزار میکنند و این موضوع باعث فشار به برخی تیمها و مصدومیت بازیکنان میشود.
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