بيست و هشتمين دوره مسابقات استاني قرآن كريم در كرج برگزار مي شود

سرپرست اداره اوقاف و امور خيريه كرج در گفتگو با خبرنگار دين و انديشه "مهر" اظهار داشت: در مرحله مقدماتي اين دوره از مسابقات، شركت كنندگان در رشته هاي حفظ ده جزء پيوسته، حفظ 20 جزء پيوسته، حفظ كل ، قرائت ، ترتيل و تواشيح و همخواني با يكديگر رقابت مي كنند.

عليرضا بروجي تصريح كرد: درمراسم اختتاميه بيست و هشتمين دوره مسابقات استاني قرآن كريم ، از هر رشته 5 نفر و جمعاً 30 نفر به مرحله استاني راه خواهند يافت.

وي افزود: در اين دوره از مسابقات بيش از 150 نفر شركت كننده با يكديگر رقابت مي كنند.

بيست و هشتمين دوره مسابقات استاني قرآن كريم در روز 16 اسفند (ويژه خانمها) و روز 17 اسفند (مختص آثايان) برگزار مي شود .