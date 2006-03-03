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۱۲ اسفند ۱۳۸۴، ۱۴:۰۴

بيست و هشتمين دوره مسابقات استاني قرآن كريم در كرج برگزار مي شود

بيست و هشتمين دوره مسابقات مقدماتي قرآن كريم روزهاي 16 و 17 اسفندماه سال جاري در كرج برگزار مي شود.

سرپرست اداره اوقاف و امور خيريه كرج در گفتگو با خبرنگار دين و انديشه "مهر" اظهار داشت: در مرحله مقدماتي اين دوره از مسابقات، شركت كنندگان در رشته هاي حفظ ده جزء پيوسته، حفظ 20 جزء پيوسته، حفظ كل ، قرائت ، ترتيل و تواشيح و همخواني با يكديگر رقابت مي كنند.

عليرضا بروجي تصريح كرد: درمراسم اختتاميه بيست و هشتمين دوره مسابقات استاني قرآن كريم ، از هر رشته 5 نفر و جمعاً 30 نفر به مرحله استاني راه خواهند يافت.

وي افزود: در اين دوره از مسابقات بيش از 150 نفر شركت كننده با يكديگر رقابت مي كنند.

 بيست و هشتمين دوره مسابقات استاني قرآن كريم در روز 16 اسفند (ويژه خانمها) و روز 17 اسفند (مختص آثايان) برگزار مي شود .

کد مطلب 297949

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