شوراي نگهبان همزمان با تصميمات مجلس بررسي بودجه 85 را آغاز مي كند/ كميسيون تلفيق 7 ميليارد دلار از سقف ارزي بودجه 85 را كاست

محمد كردبچه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" به تصويب كليات لايحه بودجه سال 85 در صحن علني مجلس اشاره و تصريح كرد: هم اكنون گزارش كميسيون تلفيق در مورد اين لايحه در صحن علني بررسي و به راي گذاشته مي شود.

وي كاهش 5/5 ميليارد دلاري اعتبارات عمراني نسبت به لايحه بودجه پيشنهادي دولت براي سال 85 توسط كميسيون تلفيق را تنها اختلاف دولت و مجلس در شرايط فعلي عنوان كرد و گفت: البته دولت و مجلس در مورد تغييرات ديگر كميسيون تلفيق در مورد اين لايحه اختلافي ندارند.

مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي خاطرنشان كرد: مجلس به طور رسمي از روز گذشته بررسي منابع درآمدي بودجه 85 را آغاز و تصميماتي در اين خصوص گرفت.

كردبچه اظهارداشت: با تصويب مجلس، دولت مجوز انتشار 14 هزار و 400 ميليارد ريال اوراق مشاركت را به منظور تسريع در اجراي طرح هاي تملك دارايي انتفاعي و تكميل عمليات اجرايي طرح‌هاي تملك دارايي‌ سرمايه‌اي در سال 85 كسب كرد.

همچنين مجلس شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت را كه سود ويژه‌اي براي آنها در سال 85 پيش بيني شده است موظف كرد ، مبلغ 36 هزار و 714 ميليارد و 757 ميليون ريال به صورت ماليات به سازمان امور مالياتي كشور پرداخت كنند.

مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي اظهارداشت: كاري بررسي و تصويب لايحه بودجه سال 85 دو هفته در مجلس به طول خواهد انجاميد.

وي در پايان گفت: كميسيون تلفيق در مجموع 7 ميليارد دلار از سقف ارزي لايحه بودجه سال 85 كاسته است كه 5/5 ميليارد دلار آن به كاهش اعتبارات عمراني و 5/1 ميليارد دلار نيز به كاهش اعتبارات واردات بنزين مربوط مي شود.