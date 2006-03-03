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۱۲ اسفند ۱۳۸۴، ۱۳:۰۳

مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت در گفت و گو"مهر":

شوراي نگهبان همزمان با تصميمات مجلس بررسي بودجه 85 را آغاز مي كند/ كميسيون تلفيق 7 ميليارد دلار از سقف ارزي بودجه 85 را كاست

شوراي نگهبان همزمان با تصميمات مجلس بررسي بودجه 85 را آغاز مي كند/ كميسيون تلفيق 7 ميليارد دلار از سقف ارزي بودجه 85 را كاست

مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي اعلام كرد: به منظور ابلاغ به موقع لايحه بودجه سال 1385، شوراي نگهبان همزمان با تصميمات جز به جز مجلس در مورد بودجه سال آينده، بررسي اين لايحه را آغاز مي كند.

محمد كردبچه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" به تصويب كليات لايحه بودجه سال 85 در صحن علني مجلس اشاره و تصريح كرد: هم اكنون گزارش كميسيون تلفيق در مورد اين لايحه در صحن علني بررسي و به راي گذاشته مي شود.

وي كاهش 5/5 ميليارد دلاري اعتبارات عمراني نسبت به لايحه بودجه پيشنهادي دولت براي سال 85 توسط كميسيون تلفيق را تنها اختلاف دولت و مجلس در شرايط فعلي عنوان كرد و گفت: البته دولت و مجلس در مورد تغييرات ديگر كميسيون تلفيق در مورد اين لايحه اختلافي ندارند.

مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي خاطرنشان كرد: مجلس به طور رسمي از روز گذشته بررسي منابع درآمدي بودجه 85 را آغاز و تصميماتي در اين خصوص گرفت.

كردبچه اظهارداشت: با تصويب مجلس، دولت مجوز انتشار 14 هزار و 400 ميليارد ريال اوراق مشاركت را به منظور تسريع در اجراي طرح هاي تملك دارايي انتفاعي و تكميل عمليات اجرايي طرح‌هاي تملك دارايي‌ سرمايه‌اي در سال 85 كسب كرد.

همچنين مجلس شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت را كه سود ويژه‌اي براي آنها در سال 85 پيش بيني شده است موظف كرد ، مبلغ 36 هزار و 714 ميليارد و 757 ميليون ريال به صورت ماليات به سازمان امور مالياتي كشور پرداخت كنند.

مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي اظهارداشت: كاري بررسي و تصويب لايحه بودجه سال 85 دو هفته در مجلس به طول خواهد انجاميد.

وي در پايان گفت: كميسيون تلفيق در مجموع 7 ميليارد دلار از سقف ارزي لايحه بودجه سال 85 كاسته است كه 5/5 ميليارد دلار آن به كاهش اعتبارات عمراني و 5/1 ميليارد دلار نيز به كاهش اعتبارات واردات بنزين مربوط مي شود.

کد مطلب 297950

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