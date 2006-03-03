كميسيون امنيت ملي تاكنون درباره چهار ديپلمات به نتيجه مشخصي نرسيده است

حسين سبحاني نيا در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" در مشهد با بيان اين مطلب گفت : عده اي كه در زندانهاي رژيم صهيونيستي به سر مي بردند گفته اند كه در آنجا كساني بوده اند كه به زبان فارسي صحبت مي كردند ولي با اين وجود هنوز سر نخ جدي مبني بر وضعيت دقيق چهار ديپلمات ربوده شده در دست نداريم.

وي با اشاره به تشكيل كميته پيگيري زير نظر معاون حقوقي رئيس جمهور و تلاش آنان براي پيگيري اين مساله، افزود : علاوه بر پيگيري وزارت خارجه، اطلاعات، سپاه پاسداران و ارگانهاي ذيربط جلساتي را در كميسيون امنيت ملي در اين باره داشته ايم كه متاسفانه تا به حال به نتيجه مشخصي نرسيده است.

نماينده نيشابور با انتقاد از عملكرد رسانه ها به دليل عدم پيگيري سرنوشت چهار ديپلمات ايراني دربند رژيم صهيونيستي، اظهار داشت : اهميت اين موضوع به دليل گذشت زمان از نظر رسانه ها كم رنگ شده است و رسانه ها در اين رابطه به صورت جدي عمل نمي كنند؛ در حالي كه رسانه هاي جوامع ديگر در مورد مسائل كوچك خود مدتها مانور مي دهند و آن را به شدت پي گيري مي كنند.

چهار ديپلمات ايراني به نام هاي احمد متوسليان، كاظم اخوان، تقي رستگار مقدم و سيد محسن موسوي 14 تير سال 1361 (جولاي 1982) توسط عوامل رژيم صهيونيستي در لبنان ربوده شده و تاكنون خبر موثقي از سرنوشت آنان در دست نيست اما برخي شواهد حكايت از زنداني بودن آنان در زندان هاي رژيم صهيونيستي دارد.

