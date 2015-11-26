به گزارش خبرنگار مهر، سهراب شرفی پنجشنبه‌شب در پنجمین نشست خبرنگاران در زوم بابیان اینکه خبرنگاران تصمیم سازان جامعه هستند، گفت: انتظار بخش اقتصادی فارس از خبرنگاران جلوگیری از هنجارشکنی‌های ویژه خواران است.

وی تصریح کرد: خبرنگاران باید با چشمانی باز مراقب ویژه خوارانی که در غالب دلسوزی برای استان فعالیت می‌کنند باشند و اجازه ندهند که مدیران در دام آن‌ها گرفتار شوند.

عضو اتاق بازرگانی شیراز با اشاره به اینکه شاخص‌های توسعه‌ای در فارس مشخص است، گفت: خبرنگاران باید شاخص‌ها را جدی بگیرند زیرا اگر چنین شود به‌طور حتم فضای استان برای ویژه خواران تنگ خواهد شد.

شرفی تصریح کرد: خبرنگاران دیوانه وارعاشق کشور و جامعه خود هستند.

وی یادآور شد: سرمایه خبرنگاران دوستدار مردم بودن است و اینکه تصمیم سازان جامعه هستند نه تصمیم‌گیرنده.

عضو اتاق بازرگانی شیراز با اشاره به اینکه خبرنگاران دغدغه جامعه دارند، گفت: خبرنگاران نیازهای جامعه را می‌بینند و مدیران را به سمت رفع مشکلات راهنمایی می‌کنند بنابراین افکار عمومی جامعه را رصد می‌کنند.

شرفی تأکید کرد: موانعی وجود دارد که برداشتن آن‌ها محتاج نگاه و قلم‌های خبرنگاران است و اگر قلم کند شود دیگر نمی‌توان به فکر برداشتن موانع بود.