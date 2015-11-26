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۶ آذر ۱۳۹۴، ۰:۱۵

خبرنگاران اجازه تاخت‌وتاز ویژه خواران در فارس را ندهند

خبرنگاران اجازه تاخت‌وتاز ویژه خواران در فارس را ندهند

شیراز – عضو اتاق بازرگانی شیراز گفت: خبرنگاران استان نباید اجازه دهد که ویژه خواران اقتصادی در استان تاخت‌وتاز داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب شرفی پنجشنبه‌شب در پنجمین نشست خبرنگاران در زوم بابیان اینکه خبرنگاران تصمیم سازان جامعه هستند، گفت: انتظار بخش اقتصادی فارس از خبرنگاران جلوگیری از هنجارشکنی‌های ویژه خواران است.

وی تصریح کرد: خبرنگاران باید با چشمانی باز مراقب ویژه خوارانی که در غالب دلسوزی برای استان فعالیت می‌کنند باشند و اجازه ندهند که مدیران در دام آن‌ها گرفتار شوند.

عضو اتاق بازرگانی شیراز با اشاره به اینکه شاخص‌های توسعه‌ای در فارس مشخص است، گفت: خبرنگاران باید شاخص‌ها را جدی بگیرند زیرا اگر چنین شود به‌طور حتم فضای استان برای ویژه خواران تنگ خواهد شد.

شرفی تصریح کرد: خبرنگاران دیوانه وارعاشق کشور و جامعه خود هستند.

وی یادآور شد: سرمایه خبرنگاران دوستدار مردم بودن است و اینکه تصمیم سازان جامعه هستند نه تصمیم‌گیرنده.

عضو اتاق بازرگانی شیراز  با اشاره به اینکه خبرنگاران دغدغه جامعه دارند، گفت: خبرنگاران نیازهای جامعه را می‌بینند و مدیران را به سمت رفع مشکلات راهنمایی می‌کنند بنابراین افکار عمومی جامعه را رصد می‌کنند.

شرفی تأکید کرد: موانعی وجود دارد که برداشتن آن‌ها محتاج نگاه و قلم‌های خبرنگاران است و اگر قلم کند شود دیگر نمی‌توان به فکر برداشتن موانع بود.

کد مطلب 2979525

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