۶ آذر ۱۳۹۴، ۰:۳۶

یافته جدید محققان؛

پروتئین بازدارنده ویروس ایدز کشف شد

پروتئین بازدارنده ویروس ایدز کشف شد

دانشمندان ژاپنی پروتئینی را کشف کردند که تاثیرات بازدارنده بر ویروس HIV دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محققان ژاپنی در مطالعات اخیر خود موفق به کشف پروتئینی در انسان موسوم به MARCH۸ شدند. آنها دریافتند که ویروس موجود در سلول های دارای این پروتئین هیچ تاثیری بر سلول های سالم فرد ندارد.

«کنزو توکاناگا»، یکی از اعضای تیم تحقیق، ابراز امیدواری کرد که با تولید دارویی که قادر به تولید این پروتئین در بدن باشد، می توان برای درمان بیماری ایدز استفاده نمود.

این تحقیق مبتنی بر کشت ویروس HIV با استفاده از سلول های حاوی MARCH۸ و سلول  های فاقد این پروتئین بود. بعد از آن محققان دریافتند که اکثر سلول های آلوده حاوی MARCH۸ موجب آلودگی سایر سلول های سالم نشدند.

این کشف پزشکی می تواند برای ۳۶.۹ میلیون فرد مبتلا به ویروس HIV مفید باشد.

کد خبر 2979529
حبیب احسنی پور

